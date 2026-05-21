Bardas Blancas: el Registro Civil y la Cruz Roja llevaron trámites de DNI y capacitaciones a una escuela albergue



El operativo se realizó en la Escuela 4-206 Mapu Mahuida, en Bardas Blancas, Malargüe, donde el Registro Civil y la Cruz Roja Argentina articularon una jornada con trámites de documentación y talleres para estudiantes y vecinos. Participaron autoridades educativas, voluntarios y equipos técnicos que acercaron servicios clave a una comunidad alejada de los centros urbanos.

La actividad tuvo como eje la actualización de DNI, cambios de domicilio y la documentación de adolescentes mayores de 14 años. El operativo se desarrolló en el nivel secundario del establecimiento y permitió resolver trámites esenciales sin necesidad de trasladarse hasta la ciudad.

Desde la organización remarcaron que este tipo de acciones resultan fundamentales en zonas de difícil acceso, donde contar con una oficina local y con equipos territoriales facilita el ejercicio de derechos y mejora la llegada del Estado a las comunidades rurales.

En paralelo, la Cruz Roja Argentina filial San Rafael desplegó un equipo de voluntarios que brindó capacitaciones para los alumnos. La jornada fue coordinada junto a la directora Fabiana Gaviola, con quien la institución ya había compartido experiencias previas en otras comunidades educativas.

Entre los talleres hubo contenidos sobre animales ponzoñosos, primeros auxilios, agua y saneamiento, y hábitos saludables. También se sumó una propuesta de barbería con certificación, en una agenda pensada para responder a necesidades concretas de la zona y ampliar la formación de los estudiantes.

La iniciativa surgió a partir de gestiones impulsadas por la conducción de la escuela y se concretó mediante un trabajo articulado entre organismos. El objetivo, según destacaron los participantes, fue acercar documentación, prevención y herramientas de formación a una comunidad que por su ubicación geográfica suele enfrentar mayores dificultades de acceso.

Fabiana Gaviola, directora de la Escuela 4-206 Mapu Mahuida, valoró la articulación entre la Dirección General de Escuelas, el Registro Civil y la Cruz Roja, y sostuvo que la propuesta benefició tanto a los alumnos como a los habitantes de Bardas Blancas.

La directora precisó que la institución tiene una matrícula de 80 estudiantes y destacó que poder realizar actualizaciones de DNI y cambios de domicilio dentro de la escuela representa una respuesta concreta para jóvenes y familias de la zona.

Gaviola señaló además que los talleres fueron pensados para la realidad del territorio, con contenidos vinculados a riesgos presentes en la región y a prácticas de cuidado que forman parte de la vida cotidiana de los estudiantes.

En ese esquema de articulación, la directora destacó el trabajo de Cecilia Expósito, coordinadora general de la Cruz Roja, cuya gestión fue clave para concretar la presencia del equipo en la escuela y en la comunidad.

Del operativo participaron el presidente de la Cruz Roja, Facundo Echeverría; la coordinadora general Cecilia Expósito; y la inspectora de la zona Sur del Registro Civil, Nancy Bazán, junto al equipo técnico encargado de realizar la documentación de los estudiantes.

Desde la institución consideraron que este tipo de convenios fortalecen la trayectoria educativa de los alumnos, sobre todo en una escuela con orientación en agro y ambiente, donde los contenidos trabajados durante la jornada dialogan de manera directa con la formación académica y con la vida rural.

La llegada de organismos y organizaciones a parajes alejados como Bardas Blancas fue uno de los aspectos más valorados de la jornada, ya que permite reducir distancias, ampliar derechos y sostener una presencia territorial concreta en comunidades rurales.

Matías Ortiz, regente de la Escuela 4-206 Mapu Mahuida, explicó que se trata de una escuela albergue que recibe alumnos de distintos parajes, entre ellos El Manzano y Las Loicas, además de otras zonas cercanas a Bardas Blancas.

Según detalló Ortiz, la escuela cuenta con 80 alumnos: 60 permanecen albergados y 20 asisten de manera diaria. La modalidad concentra las clases en períodos intensivos de 12 a 13 días por mes, una dinámica adaptada a las distancias y condiciones del territorio.

La rutina diaria se extiende de 8 a 19, con desayuno, almuerzo y merienda incluidos, además de espacios de estudio y recreación. En ese marco, la llegada de operativos como el del Registro Civil y la Cruz Roja no solo resuelve necesidades concretas, sino que también amplía oportunidades para los jóvenes y refuerza el vínculo entre la escuela y la comunidad.

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