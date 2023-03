Ojeda brindó el informe anual en la apertura de sesiones ordinarias

Esta mañana de Jueves 9 de marzo, pasadas las 9 horas aproximadamente, el intendente municipal Lic. Juan Manuel Ojeda realizó la apertura de sesiones legislativas ordinarias del Honorable Concejo Deliberante, llevando a cabo la presentación del informe anual según lo establecido en el Art.105 Inc.12 de la Ley 1079 Orgánica de las Municipalidades.

En principio, resaltó sobre la salud que dentro de la gobernabilidad, “se continúa llevando respuestas al vecino y trabajando de forma equilibrada, en este sentido se logró junto a la provincia mejorar el sistema sanitario cuando atravesamos la pandemia, brindamos subsidios al personal de enfermería y la posibilidad de pasar a planta visto que se encontraban por debajo de los ingresos que debían tener; hemos logrado traer dos neurólogos de adultos e infantil el día de hoy, un hecho importante teniendo en cuenta que estos profesionales están en falta en el resto del sur mendocino y en su momento también financiamos el único centro de hemodiálisis funcionando en el departamento; actualmente 220 pacientes oncológicos que también pueden realizar su tratamiento en la ciudad por la intervención del municipio”.

En materia educativa indicó que, con la Agencia de Desarrollo Educativo, se logró la segunda carrera universitaria en el departamento, “con la posibilidad de que 25 jóvenes puedan realizar la Licenciatura en Educación Física completamente aquí; acabamos de acordar con el Instituto Superior de San José la Tecnicatura de Recursos Humanos, algo que permitirá seguir perfeccionando además la administración pública municipal y llevando herramientas a 45 empleados sin costo; otro punto importante es que generamos CAEs en la zona rural y dos nuevos Jardines Maternales con la visión de que son centros educativos de la temprana edad”.

En el eje del turismo y producción del departamento destacó la difusión y promoción que se ha desarrollado durante la gestión que ha permitido posicionar la “Marca Malargüe”. <En medios de comunicación nacionales, provinciales e internacionales, se habilitaron 14 nuevos emprendimientos de Turismo Rural, que brindan un mayor crecimiento y posibilidades al poblador, sumado a que se ha conectado con internet el 80% de los parajes prácticamente. Desde 2020 rompimos la estacionalidad de la afluencia de turistas y conseguimos que sea casi permanente, esperamos una temporada invernal prometedora y con eventos deportivos que colocan a Malargüe en la agenda internacional> explicó.

Asimismo reconoció la situación que atraviesa hace años la infraestructura vial del departamento: “Hay que seguir luchando por los caminos para finalizar y destrabar la Ruta 40, creemos que el gobierno nacional no le da la importancia financiera que se merece esta ruta y esto implica que hace 10 años que, por la judicialización de esta obra, los malargüinos perdemos los beneficios de estar conectados con el sur patagónico formando un corredor logístico relevante y lo que es grave también en Ruta 186, incumpliendo un tratado internacional con antena DS3; los presentes saben que el municipio no puede invertir 80 millones de dólares en rutas y puentes que no son de nuestra competencia y corresponden a una jurisdicción federal, es preocupante el estado del puente del río Malargüe y no debería estar habilitado nacionalmente”, explayó.

“No son años fáciles financieramente, la economía nacional e inflación nos perjudica a públicos y privados y en esto debemos llevar un ordenamiento, en pocos días comienzan las obras de urbanización en el barrio Carbometal, 453 millones de pesos que abarca la intervención en luz, gas, agua, regularización dominial, calles y se tuvo que llamar 3 veces a licitar ya que no habían oferentes; lo mismo ocurrió con el adoquinado y asfalto ya que las empresas no quieren perder dinero llevando a cabo las obras”, expuso durante el discurso.

Haciendo un balance sobre lo que fue el Festival del Chivo acordó que fue uno de los eventos más convocantes de la provincia y que, en ese sentido, benefició al sector del turismo en la temporada, siendo además mejor de lo que se esperaba este verano. “El crecimiento exponencial de nuestra fiesta permite que lleguen financiamientos y sponsors interesados; para la Fiesta Provincial de la Nieve también se suman novedades este año”. Sobre el ámbito cultural manifestó que se consideran a los artistas malargüinos de gran manera dentro de la festividad nacional.

Sobre empleo refirió la recategorización del personal que abarcó a 960 municipales. Al respecto dio definiciones poniendo en valor el trabajo de cada empleado municipal.