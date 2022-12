Ojeda entregó más de 200 lotes en el barrio Virgen de Los Vientos

El lunes por la tarde, pasadas las 14:30 horas cientos de familias malargüinas se dieron cita en el Centro de Convenciones y Exposiciones Thesaurus para hacer realidad uno de los sueños más grandes que una persona puede tener, poseer un terreno para construir una vivienda propia.

Es necesario manifestar que el intendente Lic. Juan Manuel Ojeda y el director de Catastro, Marcelo Salvadores han estado trabajando arduamente a lo largo de este 2022 para poder gestionar las diferentes entregas que se han realizado, recientemente en la Colonia Hípica y ahora en la Virgen de los Vientos.

Marcelo Salvadores, director de Catastro, confirmó que los beneficiarios son alrededor de 215 terrenos que se distribuyeron ante la necesidad de los vecinos. “Hay personas que han sido impactadas a través de los expedientes municipales, juzgados por situación de calle, violencia de género, violencia intrafamiliar, discapacidad, área de vivienda”, sostuvo el funcionario.

Continuó indicando que antes de la primera entrega de terrenos habían registrados alrededor de 350 expedientes con pedidos de lotes y después de ste suceso, la suma superó las 3.500. En este sentido, el Director aclaró: “El municipio cuenta con pocos lugares que tengan terrenos municipales, muchos de ellos se están regularizando por tomas anteriores, principalmente en el sur del departamento”.

Sobre los nuevos beneficiarios, Salvadores manifestó que los lotes no cuentan con servicios y que las personas recibieron Actas de Tenencias de Terrenos. Anticipó que entre marzo y abril del 2023 comenzarían con la red de agua.

Ante la entrega del terreno, Alexis Pardo, malargüino soltero expresó: “Estoy muy contento, es algo que no me esperaba… La idea es proyectarme a futuro”.

No obstante, Flavia, otra vecina que recibió un acta puntualizó: “Estoy muy feliz y agradecida… Soy madre soltera y con tres hijos a cargo. El trabajo que están haciendo en la Municipalidad es espectacular, cuando decidí hacer esto me atendieron más que bien y me guiaron perfectamente. Es un sueño cumplido… Queremos empezar a construir cuanto antes porque alquilamos”.

Seguidamente, Andrea Zabala, madre soltera y con tres hijos indicó que hace seis años esperaba la entrega de este terreno y ante ello se mostró muy contenta por recibirlo. “Volví a gestionarlo y me salió todo rápido”, compartió la vecina.

Finalmente Débora Hernandez, otra de las beneficiarias explicó que ella gestionó el pedido en el año 2020 y detalló que ahora se le dió la oportunidad. “Vivo con mis padres y mi hija asique ahora podré irme con ella a vivir en nuestra casita”, culminó.