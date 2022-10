Vivienda se ocupa de darle solución habitacional a más de 500 familias

Durante la gestión actual se ha podido mejorar la relación con el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) y gracias a ello se han logrado beneficios para el departamento, principalmente para que Malargüe sea también una prioridad para el IPV y para el Ministerio de Infraestructura. “La relación estaba desgastada y hoy podemos decir que somos una prioridad para ellos”, comenzó declarando Fernando Ojeda, coordinador de Acción Social y Emergencia Habitacional de la Municipalidad de Malargüe.

Al ser consultado acerca de los distintos programas provinciales y departamentales que son bajados desde la oficina para el beneficio de los malargüinos, el referente comentó sobre el programa Mendoza Construye, mediante el cual están llevando adelante la construcción de más de 30 viviendas, en el marco de la segunda etapa. Seguidamente mencionó que, hace unos días, ya hicieron el llamado a licitación para 20 casas más y anticipó que ya están armando la quinta etapa que comprende unos 70 hogares que se suman a las anteriores. Todas estas construcciones se realizan en el barrio 60º Aniversario porque el loteo cumple con los requisitos para llevar adelante este tipo de líneas.

Luego mencionó los financiamientos de los programas bajados del IPV y entre ellos hizo hincapié en el “Mejoro Mi Casa”, gracias al cual están interviniendo 47 mejoramientos habitacionales para personas que ya habitan en sus casas y que, por diferentes motivos, están ayudándoles con la construcción de un módulo social o ampliaciones. En este sentido, el Coordinador explicó que éstos están destinados a la clase media y anticipó que pronto avanzarán con la etapa II que incluye más de 100 obras y para el año que viene, en la parte III, tienen previsto la ejecución de más de 200 soluciones.

Respecto del loteo Independencia añadió que el lunes 24 de octubre viaja a Mendoza para poder definir la construcción de 70 viviendas, que son para familias que vienen desde el 2017 o 2018 persiguiendo el sueño de la casa propia.

Además aprovechó para mencionar el beneficio de los créditos que tienen desde la Coordinación y ante ello, Ojeda aclaró que el dinero es para terminaciones de viviendas; para comprar algún artefacto del baño, membrana o la chapa de la casa; o sirve para cosas muy pequeñas. En este sentido, detalló que los gastos deben justificarse con facturas luego de recibir la plata correspondiente.

Pero eso no es todo porque además tienen en vigencia el Plan Techo para familias malargüinas y en estado de vulnerabilidad social. Hasta el momento han entregado 10 planes, pero remarcó que estiman poder beneficiar a unas 50 familias más para que no tengan más problemas con las incontingencias del tiempo.

Algo importante que resaltó es que desde el área de vivienda se tiene muy en cuenta cada caso en particular y por ello indicó que los papás que tienen la tenencia legal de sus hijos son considerados prioridad al igual que las mamás que tienen a cargo a sus niños, familias que tengan un miembro con discapacidad y adultos mayores jubilados. Pese a ello, dejó en claro que no por eso las familias numerosas o unipersonales no tienen posibilidad de acceder a una vivienda porque tienen planes que se adecuan a cada caso.

Invitó a los vecinos a que se acerquen por la oficina de lunes a viernes, de 8 a 13 horas a fin de recibir el asesoramiento adecuado ya que están bajando programas del IPV con distintas líneas destinadas para cada caso en particular, por ej. para un empleado municipal, una madre jefa de hogar que cobra asignaciones y un empleado de la industria petrolera. “Para todos ellos hay una respuesta”, sostuvo Fernando Ojeda al tiempo que apuntó que él realiza atención al público los martes, miércoles y jueves, de 8 a 13 horas y por orden de llegada.