Malargüe le dijo no a la Fiesta de la Vendimia

La decisión fue decretada por el Intendente Municipal. En su lugar se realizará la Fiesta del Trabajo y la Producción.

Tras la derogación de la ley 9.209 el Intendente de Malargüe, Lic. Juan Manuel Ojeda decretó la exclusión del departamento a la Fiesta Nacional de la Vendimia y todos los actos que refieran a ella. En el mismo documento se instituye la Fiesta Departamental del Trabajo y la Producción, festividad que representa la matriz productiva de la ciudad.

Entre los considerando del decreto se recuerda que a pesar de que son 18 departamentos en la provincia, no fue hasta el 2017 que la soberana de capital participó de la elección en el acto central porque años anteriores quedó excluida por no poseer viñedos. Además se constata que Malargüe representa características geográficas, territoriales y climáticas similares a la Región Patagónica lo que no permite un desarrollo agrícola como al resto de la provincia.

Otro punto a saber es que la actividad económica tradicional e histórica del departamento es la cría extensiva de ganado caprino, siendo la misma reconocida a nivel provincial, nacional e internacional. También se aclara que la minería y el petróleo son las fuentes económicas principales de Malargüe como así también el turismo caracterizado por la extraordinaria cantidad de destinos y atractivos con los que cuenta.

Seguidamente es necesario mencionar que hace unos días el ejecutivo había enviado al Concejo Deliberante el decreto –que se compone de tres páginas- para que se tratara en sesión extraordinaria puesto que Ojeda quería conocer la opinión de los concejales al respeto, pero finalmente no se llevó a cabo la misma y ante ello, el Jefe Comunal manifestó que como autoridad máxima, él tiene la facultad de tomar las decisiones que le parezcan correctas. Asimismo afirmó que si los ediles hubiesen dicho que sí querían Vendimia, los resultados podrían haber sido otros. “Somos los representantes del pueblo y podemos debatir distintos temas para disponer algo”, sostuvo.

De esta manera y de no modificarse esta decisión a futuro, Melina Martínez sería la última Reina Departamental de la Vendimia y quedarán en la historia aquellas representantes malargüinas que lograron en las instancias nacionales coronarse como Reinas -Patricia Cecconato (1991) y Candela Berbel (2013)- y Virreinas -Liliana Dorado (1986) y Verónica Milicevic (1995)-.

Fiesta Departamental del Trabajo y la Producción

Desde la Coordinación de Actividades Recreativas y Eventos Comunitarios, Mauro Pavez afirmó que los artistas seleccionados para bailar en la Fiesta Departamental de la Vendimia actuarán en la Fiesta Departamental del Trabajo y la Producción que se desarrollará el 31 de enero en el lugar del festejo vendimial. Durante la noche la comuna recibirá los atributos de la actual Reina Departamental de la Vendimia y el cierre estará a cargo del reconocido trío argentino: “Destino San Javier”.

Con más de 100 artistas el espectáculo se enfocará en la visita de dos turistas que llegan a Malargüe y recorren cada punto del departamento pasando por la zona rural, la ciudad, las riquezas y conocen las leyendas e historias del departamento. Mauro Pavez comentó que están muy entusiasmados, que cuentan con un grupo humano increíble y que desde la semana pasada están realizando los ensayos.