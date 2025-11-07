Ofrecen un bono de 150 mil pesos a trabajadores de la municipalidad de Malargüe

Desde el ejecutivo municipal, el intendente a cargo, Rodrigo Hidalgo, ofreció tras la conciliación obligatoria un bono a los empleados municipales. Foto archivo.

Se trata de un bono de 150 mil pesos que alcanza a la gran mayoría de los empleados municipales de las categorías comprendidas entre las 3 y la 8, en el caso de las demás será de 80 mil.

Desde el ejecutivo manifestaron que el municipio está haciendo un gran esfuerzo para poder mejorar las condiciones de los trabajadores municipales, lo cierto es que lamentablemente los empleados ganan muy poco.

El intendente a cargo, Rodrigo Hidalgo, puso en valor el esfuerzo que está haciendo el municipio, ya que la erogación ronda los 310 millones de pesos, además manifestó que la recaudación del erario municipal ha caído en más de 7600 millones de lo que se tenía proyectado para el año en curso.

Desde el gremio de ATE, manifestaron que lo ofrecido es una miseria, en comparación a lo que los trabajadores necesitan, en cuanto a las medidas de fuerza, por el momento están acatando la conciliación obligatoria la cual finaliza el próximo 19 de noviembre y en caso de que las cosas no mejoren seguirán con las medidas de fuerza.

Por último, decir que la ausencia del intendente Celso Jaque en medio de este conflicto salarial con los empleados municipales, deja mucho que desear, más aún cuando no se sabe cuál es el porqué no se encuentra en el departamento Malargüe, sabiendo muy bien lo que está pasando.