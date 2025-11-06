Los malargüinos se preguntan: ¿Dónde se encuentra el intendente Jaque?

Tal como narra el decreto 1276/25, Jaque solicito la asunción del presidente del HCD de Malargüe, Rodrigo Emanuel Hidalgo, por su ausencia.

Lo que no dice el decreto, cuál es el porqué de su ausencia frente al municipio, si bien el artículo 97 de la ley 1079 de la ley orgánica de municipalidades dispone que el presidente de HCD asuma en su ausencia, hasta el momento nadie del ejecutivo municipal ha dicho, el porqué de dónde se encuentra el primer mandatario malargüino.

Dicho decreto tiene fecha 31 de octubre y aclara que la ausencia de Jaque será a partir del día 03 de noviembre, lo que tampoco dice es hasta cuándo durará este alejamiento del intendente, ya que solo anuncia “hasta que finalice la ausencia”.

Los malargüinos tienen derecho a saber dónde se encuentra su intendente, ya que ellos lo eligieron para que conduzca los destinos del departamento.