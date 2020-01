El Intendente anunció la primera obra del año

Se trata del adoquinado y cordón del B° Belgrano. Con ella quedará terminado todo el sector.

En horas de la mañana el Jefe Comunal, Lic. Juan Manuel Ojeda se dirigió a las arterias que serán modernizadas para hablar con la prensa y anunciar el inicio de obra del adoquinado del B° Belgrano, trabajo que es demandado por los vecinos desde hace mucho tiempo. La inversión total supera los $40.000.000.

Haciendo hincapié en el Plan de Obras, el Intendente malargüino afirmó que si bien son varias las propuestas aún no pueden definirse con totalidad puesto que no hay presupuesto provincial y nacional. En este sentido adelantó que tal como se dijo en la campaña política se harán veredas en los sectores que haga falta y al mismo tiempo reconoció que este cambio será paulatino “porque no podemos hacer en 20 días lo que no se hizo en 30 años”.

Seguidamente anticipó que la semana próxima entrará al Concejo Deliberante el proyecto de una Tasa de Hormigón que genere fondos específicos que sirvan para sostener la obra. Ante ello llevó tranquilidad a los vecinos expresando que el valor de ésta será mínima.