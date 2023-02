Beach Vóley: la primera jornada estuvo llena de acción

Ya se disputa en Malargüe el Sudamericano de Beach Vóley, el cual reúne a 11 duplas masculinas y 10 duplas femeninas, que buscan sumar puntaje para los próximos Juegos Olímpicos de París 2024. A pesar de las bajas temperaturas también se presentó un buen marco de público durante la mañana.

Jugadores y jugadoras han jugado un vóley de alto vuelo, teniendo en cuenta que han participado en múltiples competencias internacionales. Algunos de ellos han tenido experiencia incluso en citas olímpicas previas a lo que será la del próximo año. La mayor parte de los partidos se definieron en dos sets, excepto los encuentros de Paraguay contra Colombia en masculinos y Paraguay contra Ecuador en femeninos.

Desde la organización, Jorge Granja, delegado de la competencia, destacó que tenemos aquí “el mejor nivel de Sudamérica”, y remarcó que el torneo, además de otorgar puntaje para los JJ.OO, también da puntos para los Juegos Panamericanos y para el ranking mundial. Por su parte, Rubén Safenreiter, director del sudamericano hizo énfasis en los trabajos realizados en las canchas y la velocidad con la que se llevaron a cabo. Felicitó al intendente Juan Manuel Ojeda y a todo el equipo que colaboró en esta apuesta tan importante a nivel deportivo. Comentó también que todas las partes implicadas, tanto la FEVA (Federación de Voleibol Argentino) como la Confederación Sudamericana de Volleyball, están más que conformes con el desarrollo de la competencia.

El cronograma de partidos continuará el sábado y domingo, con el resto de la instancia de clasificación para los partidos de tercer y cuarto puesto, así como también para las finales de esta etapa en Malargüe.

RESULTADOS TURNO MAÑANA

Cancha 1 (masculino)

Bolivia 0 vs Venezuela 2 (11-21, 12-21)

Guayana Francesa 0 vs Chile 2 (17-21, 12-21)

Guyana Inglesa 0 vs Brasil 2 (9-21, 12-21

Paraguay 2 vs Colombia 1 (22-20, 15-21, 15-12)

Uruguay 2 vs Ecuador 0 (21-17, 21-16)

Cancha 2 (femenino)

Brasil 2 vs Guayana Francesa 0 (21-8, 21-5)

Ecuador 1 vs Paraguay 2 ( 21-19, 15-21, 11-15)

Argentina 2 vs Bolivia 0 (21-16, 21-18)

Chile 2 vs Uruguay 0 (21-6, 21-14)

Colombia 2 vs Guayana Francesa 0 (21-7, 21-9)

RESULTADOS TURNO TARDE

Cancha 1 (masculino)

Venezuela 2 vs Guyana Francesa 0 (21-13, 21-8)

Bolivia 0 vs Chile 2 (11-21, 08-21)

Brasil 2 vs Paraguay 0 (21-8, 21-14)

Guyana Inglesa 0 vs Colombia 2 (9-21, 21-12)

Argentina 2 vs Uruguay 0 (21-17, 21-16)

Cancha 2 (femenino)

Perú 2 vs Bolivia 0 (21-13, 21-8)

Ecuador 1 vs Brasil 2 (21-16, 19-21, 12-15)

Argentina 2 vs Uruguay 0 (21-16, 21-15)

Colombia 0 vs Paraguay 2 (18-21, 14-21)

Chile 2 vs Perú 0 (21-15, 21-17)