Inscripciones abiertas para la Escuela Municipal de Ciclismo

En este sentido, el director de Deporte Social, Pablo Araujo, manifestó que “estamos muy contentos con poder iniciar este escuela de ciclismo municipal, dándole la posibilidad a todos los niños y niñas a partir de los 6 años de poder realizar esta práctica deportiva ya que nos lo han solicitado desde hace un tiempo”. Esto marca las intenciones de dicha dirección de continuar brindando actividades deportiva a todos los chicos del departamento.

Además aclaró que para poder participar no es necesario contar con ningún tipo de bicicleta en particular, por lo que cualquier niño o niña podrá asistir. Particularmente se realizarán serán ejercicios específicos como equilibrio, manejo y conducción el desarrollo de las habilidades motoras específicas de este deporte y de las capacidades condicionales necesarias para poder practicar el ciclismo. Al ser una escuela de iniciación no es necesario tener un gran dominio del elemento.

Para terminar, Araujo también comentó que los profesores le enseñarán a los niños como utilizar los rodados, además de enseñarles sobre las partes de las bicicletas y reparación de los mismos.