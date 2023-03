Alvear inauguró un monumento en el Día de la Mujer

En el Polideportivo Deportistas Alvearenses, con la presencia del Intendente Walther Marcolini fue inaugurado el Monumento a la mujer deportista, Lux Ligans, Enlazadora de luz, que estuvo a cargo de la artista Leticia Rossi.

Hoy, miércoles 8 de marzo, se conmemora el Día Internacional de la Mujer, en 2023 General Alvear homenajea a las mujeres en el deporte, a quienes realizan actividad física, por su salud, por su calidad de vida y por su bienestar. Un proyecto encarado en forma conjunta entre la Asesoría de la Mujer y Desarrollo de las Familias y la Dirección de Deportes, Actividad Física y Recreación del municipio.

Se trata de la obra Lux Ligans, Enlazadora de luz, emplazada en el Polideportivo Deportistas Alvearenses, que estuvo a cargo de la artista Leticia Rossi. "Ella explicó que el nombre está en latín a propósito, para ayudar a pensar en los orígenes de la humanidad y de la mujer. También, está representado del infinito, en construcción geométrica, eterna, tiene un solo lado, se puede recorrer, dado que siempre uno está en constante evolución, movimiento infinito, en comunicación con el universo. La obra representa lo cíclico, la presenta de la mujer en movimiento en este mundo, que tiene que ver con la renovación de la vida y los ciclos de la misma”.





El lema 2023 de la ONU para el Día Internacional de la Mujer es: Por un mundo digital inclusivo: Innovación y tecnología para la igualdad de género. “En este sentido, desde la Asesoría de la Mujer y Desarrollo de las Familias brindaremos capacitación en los distritos acerca del acceso a herramientas tecnológicas mediante uso de teléfono celular: cómo usar Internet, correo electrónico, aplicaciones bancarias. Se dictarán desde fines de marzo hasta principios de abril”, enfatizó Silvia Vega.

Respecto a las estadísticas y denuncias por casos de violencia de género, detalló: “el trabajo es diario, la Asesoría realiza un trabajo anónimo, no solo por denuncias sino con mujeres que necesitan informarse acerca de acoso, no solo de violencia. Quien necesite ayuda puede comunicarse de forma gratuita al 911 o al número 144, específico para violencia de género. Además, el 2625 431452 de la Asesoría de la Mujer está permanentemente a disposición. Muchas veces sucede que la víctima no es quien se acerca, ya sea por temor, miedo, vergüenza, presión económica, por eso remarcamos que estamos a disposición de la familia o amigos, que son quienes interceden muchas veces en este tipo de situaciones”.