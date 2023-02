San Pedro del Atuel festejó sus 110 años de vida

Con importantes anuncios para el distrito y una gran cantidad de obras, el distrito celebró su 110º Aniversario. Hubo artesanos, comidas típicas, academias locales y muchas sorpresas, como la visita de Pedro Sebastián Christóphersen, hijo del tataranieto de Christóphersen.

Los festejos por el aniversario del distrito de San Pedro del Atuel contaron con un gran colorido y mucha participación de los vecinos, además de turistas que se acercaron para vivenciar una de las festividades típicas de nuestro departamento. Pero esta jornada contó también con importantes anuncios por parte del intendente Walther Marcolini, ya que dentro de muy poco el distrito contará con una farmacia propia: “Durante estos últimos años se logró implantar un objetivo para el distrito, sabemos dónde queremos que San Pedro vaya y por eso estoy muy orgulloso de este equipo. Hace un año inaugurábamos un edificio totalmente moderno, con oficinas, cajero automático y el sueño de contar con una farmacia, y esta noche tuvimos el anuncio que ese anhelo se va a concretar dentro de pocos días” relató el delegado distrital Pablo Roa.

En el distrito se están ejecutando distintas obras, como asfaltos en distintas arterias, tarea que continuará este año con una segunda etapa, también se está renovando la plaza principal, un punto clave de la identidad del carmesino, que gracias a esta gestión ya pueden acceder a servicios que años atrás parecían inalcanzables.

Este festejo contó con rtesanos, comidas típicas, academias locales como Agua Cristal y Renacer Chamamecero, y una gran torta de 50 kilos, que fue compartida por todos los vecinos.

Una de las sorpresas tuvo que ver con la visita de Pedro Sebastián Christóphersen, hijo del tataranieto de Christóphersen, que manifestó: “Estoy visitando Mendoza por primera vez, todos me recibieron muy bien, la verdad que no me lo esperaba. Era una visita de paso y se dio la casualidad de que era el aniversario distrital por lo que decidí quedarme, y fue muy bueno porque me entregaron una placa y unas palabras que realmente me llenaron de orgullo”.

El descendiente de Pedro Christóphersen se mostró muy emocionado por las historias que le contaron los vecinos del distrito, además de la charla que tuvo con el intendente Walther Marcolini: “Nos contaron muchas cosas de mi tatarabuelo. Mi papá siempre me contaba muchas cosas sobre Carmensa, el nunca conoció este pueblo y por eso esta visita también está dedicada a él”.