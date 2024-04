Importante aporte del municipio a la seguridad de los Alvearenses

La Municipalidad de General Alvear colabora con la puesta en función del edificio para que se desempeñe la oficina de la Policía de Investigaciones, sito en la calle Martín de Irigoyen 86 de Ciudad.

Este inmueble que ocupará la Policía de Mendoza para la división de investigaciones, tiene el objetivo de mejorar la eficiencia en la lucha contra el delito. También se realizarán licitaciones para instalar cámaras de video vigilancia en plazas conflictivas y se trabajará en un centro de monitoreo conjunto. Se busca colaborar activamente con la seguridad pública en el departamento.

El Intendente Alejandro Molero dijo: “es un compromiso que anunciamos a nuestra ciudadanía y que tenía que ver con varias líneas de la seguridad de nuestra comunidad. En su momento fue la cesión de móviles municipales para el patrullaje y el aporte de nuestros preventores para trabajar en conjunto con los efectivos policiales en la prevención”.

Además, “en este edificio estamos viendo de poder traer la división que entiende en narcotráfico para que trabajen en conjunto. Nos favorece que trabajen juntos para una mayor eficiencia y eficacia, pero también permite descomprimir dependencias policiales en la comisaría 14 que tiene que ver con potenciar lo que es UPANA (Unidad de Procedimiento y Abordaje de la Niñez y Adolescencia”.

“UPANA es la vieja comisaría del menor y esto tiene una incidencia muy importante porque General Alvear tiene uno de los mayores índices de delito cometido por menores de edad y el funcionamiento de la comisaría del menor para nosotros es trascendental”.

“En la comisaría 14 no se podía realizar los procedimientos porque la legislación vigente impone una serie de espacios en cuanto a lo edilicio, como por ejemplo los menores no pueden compartir con mayores el lugar de detención, tienen que tener baños y cumplir con una serie de condiciones que no se podía plasmar”.

“Esto está comprendido en lo que en su momento acordamos con la Ministra de Seguridad de la Provincia, lo próximo que realizaremos en 10 días es la apertura de sobres de la licitación para dotar a las plazas de nuestro departamento de monitoreo las 24hs por medios de cámaras de seguridad. En este primer tramo serán las 5 ó 6 plazas más conflictivas, esto tiene que ver con un centro de monitoreo conjunto de la Policía de Mendoza y el Municipio de General Alvear. La idea es interactuar, no que el Intendente diga que la seguridad es responsabilidad de la provincia, sino involucrarnos, colaborar y participar activamente”.

Comisario Inspector Fabio Rodríguez, jefe de la policía de Investigaciones de Mendoza expresó: “quiero agradecer al Sr. Intendente por este espacio que nos ha brindado para que la unidad de investigación trabaje muy cómodamente. Contamos con un aproximado de 30 efectivos y la idea es sumarle el área de narcotráfico a investigaciones porque todo depende de la Dirección”.

“Nosotros seremos la base operativa. En cuanto a la resolución de algunos robos, sabemos que mucha gente denuncia robos y no siempre aparecen los elementos robados. Trabajaremos con todos los medios posibles, siempre en coordinación con el Ministerio Público Fiscal, nosotros seremos el brazo operativo”, finalizó Rodríguez

Comisario Iván Bermúdez, jefe la policía Departamental manifestó: “por supuesto que estas acciones son muy importantes. Refuncionalizar los espacios nos ayuda mucho porque de este modo significa que vamos a poder darle la impronta que la legislación nos obliga a la UPANA”.