El Gobernador entregó 74 viviendas sustentables en General Alvear

El Gobernador, Rodolfo Suarez, entregó 74 viviendas del barrio Malvinas Argentinas III en General Alvear. Se trata de unidades sociales y que corresponden a un sistema industrializado y autosustentable. Durante el acto, el mandatario estuvo acompañado por el intendente de ese departamento, Walther Marcolini, y los ministros de Gobierno, Víctor Ibañez, y de Infraestructura, Mario Isgro.

Con esta entrega, desde el Ejecutivo aseguraron que más del 30% de los barrios que el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) tiene en ejecución corresponden a sistemas industrializados. “Esto responde a una política de innovación que se viene implementando en la construcción de viviendas sociales”, afirmaron.

El Gobernador Suarez destacó las gestiones del Municipio para concretar la entrega de estas viviendas al señalar que “si no estuviera dispuesto a hacer todas las obras que ha llevado adelante, no podríamos estar hoy aquí”. En ese sentido, el mandatario recordó que en el marco de la actual situación económica atraviesa el país es muy complejo que “los mendocinos accedan a una casa si no trabajamos en forma conjunta entre Estado y quienes acceden a una vivienda”. Además, Suarez resaltó: “Esto se logra gracias al esfuerzo de la propia gente, de la unión vecinal, que ha llevado un trabajo impresionante, y del Municipio, que ha colaborado muchísimo en la infraestructura para que el Gobierno pueda entregar estas casas”.

De esta manera, dejó en claro que “sin un Estado presente y detrás de esta temática no sería posible. Desde el Gobierno de Mendoza hacemos un gran esfuerzo para que el sueño de la casa propia hoy sea una realidad. Todos sabemos lo que esto representa. Personalmente solo que me queda decirles que, para que esto siga sucediendo, es importante estar el día con las cuotas. Esto es lo que permite que podamos seguir construyendo”.

Con respecto a la cantidad de viviendas que entregó el Gobierno durante su gestión, Suárez recalcó: “Durante mi gestión se han realizado muchas viviendas” y agregó que en sus más de tres años al frente del Ejecutivo provincial se han realizado más de 4.000 viviendas con el programa Mendoza Activa Construcción.

El primer barrio con estas características se entregó hace siete meses, precisamente en General Alvear. Fueron 16 viviendas, que se suman a las 74 que se entregaron hoy, correspondientes al barrio Malvinas Argentinas III. De esta manera, la Provincia, a través del Instituto Provincial de la Vivienda, lleva entregadas 116 unidades en Alvear, y otras 67 continúan en ejecución. En tanto, 236 viviendas más serán iniciadas prontamente.

A su turno, el intendente de General Alvear hizo un repaso de la historia de la Unión Vecinal Malvinas Argentinas, a quienes les agradeció los trabajos para que se pudiera concretar la entrega. “Este año cumplen su 25 aniversario, siendo el tercer barrio que llevan adelante con pura solidaridad. Con mucho esfuerzo consiguieron comprar el terreno y urbanizar. Como todo barrio, necesita continuar creciendo, este es un buen comienzo”, detalló.

Sobre el sistema de construcción que se utilizó, Marcolini recordó que cuando comenzaron con el proyecto “todos teníamos miedo, incluido este intendente, sobre el sistema constructivo”. En ese sentido, apuntó que, pese a ello, confiaron en las “bondades de una casa solar y de trabajar con un sistema industrializado, que es en definitiva hacia donde debemos ir en materia de autosustentabilidad. Definitivamente, es una gran experiencia la que está llevando adelante la provincia de Mendoza”.

Viviendas sustentables



La obra de las 74 viviendas que componen el Barrio Malvinas Argentinas III está enmarcada dentro del Programa Provincial Mendoza Construye Línea I, que financia enteramente la Provincia.

Su ejecución estuvo a cargo de la empresa constructora Titulizar SA, que utilizó el sistema Casaforma para construir las viviendas de acuerdo con el prototipo solar, con diferentes orientaciones.

Características constructivas



El ministro Isgró explicó que la construcción de estos barrios sustentables tiene que ver con la Ley de Etiquetado Energético que trabajó el IPV en el 2021: “Calificamos para este tipo de obras y la muestra es este barrio que tenemos calentamiento de agua por energía solar, paneles en la construcción de la vivienda y también ayuda la celeridad en los tiempos de construcción con una calidad igual o superior a las viviendas tradicionales”.

La construcción es de tipo industrializada del sistema Casaforma con fundación sobre zapata corrida de hormigón amado. Los muros están constituidos por paneles de poliestireno expandido que llevan adosados en ambas caras hormigón de alta resistencia con mallas de acero vinculadas entre sí mediante conectores electro soldados.

Dicho concreto es aplicado con proyección neumática en ambos lados, quedando conformado al exterior revoque grueso con terminación texturada y, en el interior, enlucido de yeso. Los divisorios interiores de 10 cm de ancho incluyen tabiquería de placas de yeso (tipo durlock) montadas sobre estructura metálica.



Otras particularidades: