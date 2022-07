Más de cien competidores participaron de los 6K de Alvear

Saúl Vega en la General Masculina, y Elisa Abarca en la General Femenina, fueron los ganadores de esta competencia, que reunió a más de cien competidores, quienes completaron el trayecto desde el Polideportivo Municipal hasta la Plaza Manuel Belgrano de Alvear Oeste.

Más de cien corredores se congregaron en el día de hoy para participar de los 6K de General Alvear, que unieron el Polideportivo Municipal con la renovada Plaza Manuel Belgrano de Alvear Oeste. El Director de Deportes Jorge Páez destacó que: “Fue increíble la cantidad de gente que se inscribió, además de ver el nivel de atletas con los que contamos en nuestro departamento, si bien el principal objetivo de esta competencia fue motivar la vida saludable”. El funcionario adelantó que ya se está trabajando para los 12K de Alvear, que se desarrollará el 7 de agosto próximo.

Por su parte, el Secretario de Gobierno Mariano Varela, brindó su experiencia participando en los 3K: “La competencia tuvo una gran convocatoria, hay que destacar a la organización de este evento que concluyó en la plaza Manuel Belgrano de Alvear Oeste. Nos llevamos algo muy lindo de esta competencia que es haber podido disfrutar en familia”.

El ganador de estos 6K en la rama masculina, con un tiempo de 19`32”, fue Saúl Vega, que hizo hincapié en la posibilidad que brinda el competir en nuestro departamento y lo bueno del circuito: “Mi expectativa era salir a dar lo mejor, el recorrido fue genial. La organización también estuvo muy bien, siempre contamos con un móvil adelante que nos guío y ahora habrá que prepararse para los 12K”. La rama femenina quedó para Elisa Abarca, quien expresó: “Fue muy especial para mi, ya que mi hijo corrió en los 3K y eso me emocionó mucho. Sin dudas estoy muy conforme con el tiempo, logré el objetivo que me había planteado y eso me hace muy feliz”.

Uno de los corredores más jóvenes de esta competencia, fue Nahir Barrios de solo 12 años: “Estuvo muy linda esta carrera, hicimos un gran esfuerzo y gracias a mi entrenador, Cristian Malgioglio, pude completar el recorrido y llegar en segundo puesto”.

Las posiciones finales fueron:

General Varones:

1º Saúl Vega

2º Kevin Barroso

3º Cristian Barrios

General Damas:

1º Elisa Abarca

2º Florencia Farías

3º Lorena Cuello

Para ver la galería de fotos, haga clic en la foto de abajo...