Se brindó la capacitación “Claves para el diseño de escuelas más inclusivas”

Se trató de la primera jornada de formación organizada por la Asociación Familias GENIAS San Rafael. El taller estuvo a cargo de la especialista en educación inclusiva Silvana Corso.

El Centro de Congresos y Exposiciones "Alfredo Bufano" fue sede del taller presencial "Claves para el Diseño de Escuelas Más Inclusivas”. La capacitación se desarrolló durante dos jornadas y el objetivo planteado por sus organizadores fue habilitar herramientas para diseñar un proceso de revisión y análisis de las condiciones de las escuelas, la cual permita detectar necesidades de cambio y elaborar estrategias para avanzar hacia una escuela inclusiva.

En este marco, la coordinadora del Área de Discapacidad del Municipio Daniela Martín, dijo que este taller reside en la importancia de trabajar mancomunadamente con las organizaciones no gubernamentales. "Para nosotros es fundamental poder acompañar a familias GENIAS y tener nuevamente en San Rafael a la magíster Silvana Corso. Para nosotros es sumamente importante, porque realmente ella viene a trabajar con la diaria y no solamente viene a plantearnos algo desde lo teórico, realmente ella está en el barro todos los días allá en Buenos Aires haciendo de escuelas día a día más inclusivas", expuso Martín.

Agregó que la magíster viene a traer sus herramientas, saberes, conocimientos y no solamente a trabajar lo teórico, sino a reflexionar cómo San Rafael cada día debe llevar a sus escuelas a que tengan las puertas abiertas a trabajar y a atender a la diversidad. "Todos los días estamos en contacto con las mamás que para nosotros son nuestro pilar y las acompañamos en levantar teléfonos y hablar con tal regente o tal supervisor, para realmente poder trabajar en esto. Hay una normativa, las escuelas tienen que ser inclusivas de puertas abiertas y pensar en atender a la diversidad no solamente aquel niño o niña adolescente que tenga condición de discapacidad", cerró.

El Ente Mendoza Turismo (Emetur) acompañó a este importante taller y en este marco, su vicepresidente Federico Zamarbide, felicitó a quienes organizaron dicha jornada que contó con Silvana Corso, una importante representante en temas de inclusión. "Silvana es una especialista muy reconocida en materia de educación y discapacidad. Es un objetivo del Ministerio de Turismo y Cultura de Mendoza desarrollar Mendoza y San Rafael en particular como destino de turismo accesible. Este es un trabajo muy de largo plazo y como paso previo para eso, necesitamos generar más conciencia ciudadana en cuanto a inclusión y la escuela es el mejor lugar para eso", expresó Zamarbide.

Sumó que no se puede desarrollar un destino turístico accesible, si primero el residente, ciudadano, sanrafaelino o el mendocino no genera condiciones de inclusión para sus conciudadanos.

Por su parte, Julia una de las madres organizadoras de este encuentro manifestó: "Hace mucho que venimos con esto de organizar la institución o una asociación, este año finalmente lo pudimos lograr. Estamos muy emocionadas y muy contentas, porque este es nuestro primer evento y realmente ha sido un éxito en cuanto a que la expositora es realmente excepcional".

Comentó que Familias GENIAS es un grupo de madres, padres y familias que empezaron a autoconvocarse por la lucha y la contención. "Necesitábamos tener a otro que estuviera en nuestros mismos zapatos y qué mejor que otros papás, otros abuelos y otros hermanos para hacer esta gran Familia GENIAS".

Añadió que al principio eran 5 o 6 familias y hoy son más de 50 las que forman parte y todas en su medida aportan un montón de cosas, desde un simple dato, contención, un abrazo o una simple palabra.

Explicó que ayer fue una jornada excusivamente para el IPA y hoy una jornada abierta que no solo convocó a familias, sino a supervisiones, direcciones y maestras en general para que el cambio surja desde abajo hacia arriba y desde arriba hacia abajo, "no solo desde la docente que está con el niño en el grado, sino desde la supervisora y directora y así para que realmente la inclusión sea verdadera", concluyó.

A su turno, Soledad Puerto, también madre que forma parte de Familias GENIAS, expresó: "Tenemos una falta de accesibilidad total para nuestros hijos en general. En este caso por ejemplo nos atraviesa el autismo, pero la discapacidad en general es esa falta que todo el tiempo no sos normal, no estás en el canon de lo común, no son tenidos en cuenta. Familias GENIAS está para eso y por eso, porque necesitamos bregar por los derechos de las personas con autismo y las personas con discapacidad y que todos tomemos conciencia que necesitamos tener al otro en cuenta. El otro tiene tanto derecho como yo para existir, para ser, educarse, trabajar o para lo que sea, necesitamos que el común denominador de la sociedad lo tenga en cuenta", expuso.

Puerto resaltó que desde la parte educativa ha sido un año tremendo, donde se cerraron turnos de escuelas especiales, donde ha habido inscripciones de chicos a escuelas especiales, sin la consulta previa a los padres cuando ellos estaban incluidos en escuelas comunes. "Hemos sido violentados, nuestros chicos han sido violentados, entonces era necesario tomar cartas en el asunto por primera vez como asociación formal", puntualizó.

Posteriormente, la palabra de Silvana Corso, profesora de historia y especialista en educación inclusiva. "Esta capacitación gira en torno a cómo diseñar escuelas más inclusivas, pero el eje de trabajo es que la inclusión es ley, es un derecho".

La magíster contó que el primer trabajo que están haciendo es el cambio de mirada sobre la discapacidad y diversidad. "No solo sobre la discapacidad como un ejercicio de reflexión de la escuela de qué le pasa a la escuela con la inclusión, por qué no se hace real y no se está palpando dentro de las escuelas. Es ley desde el 2006, estamos en el 2022 y ustedes me rodean hablando de un tema que no debería ser noticia", dijo.

Por otro lado, subrayó que ejemplos de prácticas inclusivas hay en todo el país. "Yo lo recorro y hay muchas escuelas que pueden dar cuenta de avances y mucho, pero también son más los miedos y la lectura de las barreras que les impiden avanzar y que nos las ven como oportunidades que hace que queden en estos ejemplos aislados y no se repliquen en todas las escuelas".

Y por último, pronunció que para que realmente se pueda hablar de una sociedad inclusiva, estos cambios se van a dar a medida que se transformen las escuelas, cuando los chicos naturalicen la presencia de todos dentro de las escuelas. "Esos egresados son los que van a transformar la sociedad. Realmente la inclusión para mí es un estilo de vida", finalizó Corso.

Para ver la galería deimágenes, haga clic en la foto de abajo...