Nuevamente fue apedreada una unidad de Iselin…y van

En el día de ayer relatábamos que el colectivo n° 63 de la empresa Iselin había sido alcanzada por un proyectil rompiendo uno de los vidrios de la unidad, hoy volvió a ocurrir.

En esta oportunidad el colectivo n° 56 circulaba nuevamente por la calle Los Filtros a la altura del barrio El Sosneado, cuando el conductor sintió el impacto en uno de sus cristales, teniendo que volver al taller para cambiar de unidad, por suerte una vez más no hubo lesionados.

Ayer nos preguntábamos si la empresa seguirá prestando este servicio por esa zona, hoy podemos decir que los titulares de dicho transporte están pensando seriamente en levantar el mismo, ya que de esta manera no pueden seguir trabajando y no es solo por los daños ocasionados a las unidades, sino por el peligro que esto puede ocasionar al chofer y a los pasajeros.

Por otro lado, hay que decir que lamentablemente pagan justos por pecadores, ya que mucha gente usa ese servicio a diario para ir y venir al trabajo o a la escuela y en el caso que se suspenda o lo saquen, será un gran perjuicio para ellos.

De las autoridades ya no nos preguntamos qué es lo que están o no haciendo, porque al parecer no hacen nada por solucionarlo.