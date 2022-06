L'Obrador agasajó a periodistas para celebrar su día

El importante restaurante ubicado en “Las Paredes”, brindó un agasajo a periodistas sanrafaelinos y fue escenario de un encuentro muy especial.

Este 7 de junio se celebró el Día del Periodista en Argentina, en homenaje a la primera publicación de La Gazeta de Buenos Aires en 1810. Por este motivo, L'Obrador Casa de Campo agasajó a periodistas de medios de San Rafael para celebrar su día.

Además de periodistas locales, en el encuentro estuvieron presentes el actual intendente interino del departamento, Pauli Campi, el Secretario de Gobierno, Nahuel Arscone y su jefe de prensa Javier Bermejo, también asistió el intendente de General Alvear, Walther Marcolini, junto a su jefe de prensa Jorge Porta, cabe destacar que el intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, fue invitado y había confirmado su presencia, pero lamentablemente no pudo asistir.

En un primer momento y si bien no pudo estar presente por un problema de salud, el propietario del lugar Daniel Encina, hizo llegar su saludo a los periodistas, funcionarios y dijo estar muy agradecido de que estén presente y deseó que disfruten el encuentro.

Por su parte, Darío Carmona en representación de L'Obrador reflejó: "Es un honor lo que está ocurriendo hoy en L'Obrador, el poder hacerles este agasajo a los periodistas y que hoy nos acompañen el señor intendente de General Alvear, el intendente de San Rafael y el Secretario de Gobierno y todos ustedes que son tan importantes para que empresas como estas puedan seguir trabajando".

Alejandro Guirao de la Bodega A16, también se manifestó muy contento de compartir este momento junto a los periodistas. "Esta noche vamos a tomar vinos de Bodega A16 de la línea Civit 757, tenemos para el principal dos varietales de esta línea, un Petit Verdot y un Cabernet Franc, los dos tienen una particularidad son la línea media del Civit 757 que son un Blend de Terrua que son tanto uvas de nuestra finca en Piedriel, como un 30% de nuestra finca en Gualtallary Bajo en la parte de Algarrobo que trabajamos también con la bodega".

La bodega está ubicada sobre la ruta 7 entre Cochabamba y Cobos. Allí hay 140 hectáreas que son la propiedad de las cuales unas 90 están implantadas y en el medio de la finca está la bodega.

Paulo Campi, quien se encuentra actualmente como intendente interino del departamento, expresó su saludo a los periodistas y agregó: "Haber podido compartir una noche con un menú espectacular aquí en L'Obrador y compartiendo con ustedes los periodistas, agradecido por haber disfrutado esta noche juntos".

Respecto a su tarea como intendente indicó que no es nada fácil, pero que hoy se encuentra más aliviada. "Estamos mucho más tranquilos, porque Emir ya se encuentra recuperado, transitando el proceso final de su recuperación, nosotros mucho más aliviados sabiendo que prontamente va a estar con nosotros con el compromiso obviamente de trabajar en una gestión muy federal que llega con obras a cada rincón del departamento y que requiere mucho obviamente de nuestra presencia, con el compromiso de llevar adelante una gestión donde el compromiso ha sido que no se note tanto nuestra presencia, sino que no se note tanto la ausencia de Emir", enfatizó.

Saliendo de su rol como funcionario y entrando en su papel de esposo y padre de familia, agradeció siempre estar acompañado por los suyos. "La verdad que siempre me ha acompañado toda mi familia, mi esposa, tengo dos hijas gemelas, contento de poder verlas crecer. Por ahí hoy las veo menos, pero saben que es mi vocación y que tengo una responsabilidad que cumplir y la verdad que agradecido porque me acompañan en cada momento", cerró.

Walther Marcolini, intendente de General Alvear se mostró agradecido y contento de compartir con los periodistas, "un sector tan importante en la vida de los pueblos" resaltó.

Fue consultado respecto a la actualidad y proyectos del vecino departamento y allí señaló: "Nuestro país que es una tierra extraordinaria tiene desafíos permanentes nunca usted va a tener todo completo, logrado en una gestión, así que falta. Han sido años complejos, difíciles, porque hay una realidad macroeconómica del país de muchas décadas que no acompaña y esta es una realidad que no se puede ocultar. Lo que hay que hacer es enfrentarla, ponerle visión una mirada de largo plazo, tratar de establecer políticas de Estado que logren superar una gestión que otros la puedan continuar y mejorar, porque todo es perfectible".

Agregó que lo importante es tener una visión y ver el contexto. Indicó que hace varios años la gestión se dedica a estudiar el desarrollo local y a mirar la región donde están insertos. "Yo lo que veo es grandes oportunidades para el sur de Mendoza, un potencial enorme y muchas cosas que faltan como el ferrocarril. El transporte y la logística creo que es la clave de los próximos 30 años", manifestó.

Respecto a la pandemia, dijo que el departamento fue afectado como toda la humanidad con las características particulares de cada territorio. "Primero afloraron fuertemente las deficiencias faltantes, lo segundo creo que los que aspiramos a ser verdaderos dirigentes y conductores de una sociedad, asumimos que no estábamos preparados para afrontar una pandemia".

Por último, mencionó que se hace una fuerte apuesta de inversión en materia de educación. "Nosotros tenemos una fuerte mirada en la cultura, educación, ciencia y tecnología como pilares transformadores de este contexto. No se puede tener una sociedad que progrese y que supere dificultades estructurales como la pobreza si se tiene una sociedad pobre culturalmente y con una educación en decadencia".

La palabra de algunos periodistas presentes:

Susana Platero, se refirió a su profesión: "Nos enfrenta a lo cotidiano y nos obliga a seguir siendo nosotras mismas sin perder la visibilidad que desde el rol de periodistas tenemos que tener" y continuó destacando que San Rafael es un lugar donde tanto hombres como mujeres colegas, se cuidan y protegen, "No nos robamos las cosas y sino, las pedimos prestadas y eso realmente habla muy bien de nosotros como personas, porque para ser buenos periodistas hay que ser indefectiblemente buenas personas".

Por otro lado, las palabras de Daniel Lorenzo fueron: "Estar esta noche aquí y compartir este momento la verdad que es muy grato, es muy lindo. Quiero remarcar y agradecer enormemente a L'Obrador, a Daniel, Graciela y Rocío, porque tampoco es muy habitual que una empresa del rubro que sea nos invite a los periodistas con un agasajo de estas características. Tener la oportunidad de juntarnos después de un par de años donde no era habitual este tipo de reuniones, creo que amerita una reflexión especial para lo que significa un encuentro de estas características que hace mucho tiempo que a lo mejor no teníamos".

Sobre el final, resaltó que L'Obrador es un lugar donde particularmente las veces que han asistido la han pasado muy bien y pidió a los presentes levantar las copas y hacer un brindis.

