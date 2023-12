Emir Félix se despidió de su gestión inaugurando el paseo Deán Funes acompañado de los vecinos

El intendente Emir Félix concluyó su gestión municipal con la inauguración del nuevo Paseo Dean Funes, donde lo acompañó una multitud de vecinos.

Con emoción, Félix brindó su último discurso como jefe comunal, en el que centró su agradecimiento a los vecinos y a las instituciones del departamento. “San Rafael es mi pasión y siempre trabajé bajo ese sentimiento. Me debo a ustedes, mis vecinos, que fueron quienes me respaldaron para llegar hasta acá y también quienes me dieron fuerza en los momentos más difíciles de mi vida”, expresó Emir.

“Transformar a San Rafael en lo que es hoy y buscar siempre ese objetivo de que sea el mejor lugar para vivir, no hubiese sido posible sin un equipo que me acompañó desde el primer momento, consolidando un municipio fuerte económica y financieramente. Voy a seguir trabajando, desde donde me toque, para seguir creciendo y no tengo dudas que lo lograremos, porque si bien se vienen tiempos complicados, los sanrafaelinos estamos acostumbrados a luchar y salir siempre adelante”, afirmó.

Al finalizar el discurso, Félix fue aplaudido de pie por los presentes, que luego – en gran número – quisieron una foto con el jefe comunal.

Durante el acto, además del desate de cinta, fueron reconocidos los artistas que dieron vida al Camino del Arte y sus seis esculturas. También se reprodujo un video con los principales momentos de la gestión de Emir Félix.

Luego llegó la música, primero con el folclore de “La Tregua” y más tarde toda la fiesta de “Kenay”, que hizo bailar y cantar a los presentes en una noche inolvidable.