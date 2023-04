Francisco Mondotte votó en la escuela Julio Argentino Roca

El concejal Francisco Mondotte, precandidato a intendente por la Lista 501 “A” del Frente Cambia Mendoza, votó en la Escuela N° 1-621 “General Julio Argentino Roca”.

“Yo soy de los que nació en democracia y por lo tanto no he vivido lo que implica no poder votar. Pero a su vez, agradezco tener la posibilidad de que, en un momento por lo menos, la Ley sea la realidad y que todos valgamos lo mismo”, señaló.

Acompañado por una de sus hijas, dijo tener: “muy buenas sensaciones”. “Después de haber recorrido todo San Rafael, no en los últimos meses sino en los últimos años, la semana pasada el auto cumplió 228.000 kilómetros, la gran mayoría de esos recorriendo San Rafael”, expresó.

“Tengo mucha expectativa con lo que viene para San Rafael y con que podamos ser protagonistas de eso”.

En cuanto a sus planes para la jornada, señaló que acompañará en las diferentes escuelas.

“Tengo a toda mi familia, a mis hermanos y sobrinos en la Escuela 'Manos Solidarias', así que eso es también muy motivador en lo familiar. Así que los voy a acompañar un rato a ellos, voy a acompañar a los fiscales, hay mucha gente que ha dado su tiempo para cubrir las mesas de San Rafael y les quiero agradecer mucho a ellos”, expresó.

Por último, se refirió al plano personal, indicando que: “ha sido de mucho crecimiento, de aprender, de conocer, de recorrer, de encontrarse. Me parece que la política tiene muchas deudas con San Rafael. El departamento tiene mucho para crecer y para meterle para adelante, y creo que lo que me debo es eso; tenemos muchísimo por hacer y esta es una muy buena oportunidad para arrancar”.