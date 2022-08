Proyectos presentados en la sesión del Honorable Concejo Deliberante San Rafael 09/08/2022

Acta nº 1859 milésima octingentésima quincuagésima novena sesión – noningentésima sexagésima sexta sesión ordinaria del honorable concejo deliberante, a realizarse el día 09/08/2022, a las 10:00 hs.

1) Apertura de la Sesión a cargo del Sr. Presidente del Honorable Concejo Deliberante. 2) Izamiento de la Bandera Argentina a cargo del Sr. Concejal YAPUR, Leonardo, decimo Edil por orden alfabético y de la Bandera de la Provincia de Mendoza a cargo del Sr. Concejal YASUFF, Nadir, undécimo Edil por orden alfabético. 3) Consideración del Acta Nº 1858. ASUNTOS ENTRADOS Expedientes 1.- Expte. Nº 11634-F-22; caratulado: FARÍAS, Carlos Alberto, s/Donación sin cargo.- (13139-D) OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO – LEGISLACION – PRESUPUESTO Y HACIENDA 2.- Expte. Nº 20262-G-14; caratulado: GARAU, Juan Miguel, s/Donación s/Cargo.- (13140-D) OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO – LEGISLACION – PRESUPUESTO Y HACIENDA Proyectos 3.- Proyecto de Declaración presentado por los Sres. Concejales del Bloque Frente de Todos; ref: a que el HCD vería con agrado que el Gobierno Provincial y el Ministerio de Seguridad instrumente de manera urgente las acciones necesarias para restablecer la presencia policial en el destacamento del Distrito de Real de Padre.- (5952-B) LEGISLACION 4.- Proyecto de Declaración presentado por los Sres. Concejales del Bloque Frente de Todos, ref. a que el HCD vería con agrado que la DPV, realice la demarcación horizontal, sobre calle Estanislao Salas de Cuadro Nacional.- (5953-B) LEGISLACION 5.- Proyecto de Declaración presentado por los Sres. Concejales del Bloque Frente de “Las Malvinas son Argentinas” HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN RAFAEL - MENDOZA Acta Nº 1859 2 de 4 Todos, ref. a que el HCD vería con agrado que el Departamento General de Irrigación, proceda a realizar la limpieza y desmalezado entre el canal Salas y la nueva ciclovía.- (5954-B) LEGISLACION “Las Malvinas son Argentinas” HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN RAFAEL - MENDOZA Acta Nº 1859 3 de 4 ORDEN DEL DIA 1) AE Nº 5893-B-22, Proyecto de Ordenanza presentado por los Sres. Concejales del Bloque Frente de Todos, ref: a imponer el nombre de "María de los Ángeles Bilurón" a la cancha de hockey municipal de Cuadro Nacional.- (5893-B) a. Dictamen de la Comisión de Acción Social y Deportes. 2) AE Nº 5933-B-22, Proyecto de Declaración presentado por los Sres. Concejales del Bloque Frente de Todos, ref. a que el HCD, vería con agrado que la Dirección de Transporte, arbitre los medios a fin de que las frecuencias de ómnibus existentes hacia la Villa 25 de Mayo, ingresen hasta el embales Los Reyunos.- a. Dictamen de la Comisión de Legislación. 3) AE Nº 5951-B-22, Proyecto de Declaración presentado por los Sres. Concejales del Bloque Frente de Todo; ref: a pedido de audiencia pública sobre designación Concejeros del Rio Diamante en San Rafael.- a. Dictamen de la Comisión de Legislación. 4) AE Nº 13124-D-22, Expte. Nº 11812-H-22; caratulado: HERRERA, Elsa Gladys s/Donación sin cargo.- a. Dictamen de la Comisión de Obras Públicas y Urbanismo. 5) AE Nº 13126-D-22, Expte. Nº 12971-S-22; caratulado: Secretario de Gobierno - e/Proyecto de Ordenanza.- a. Dictamen de la Comisión de Turismo, Cultura y Espectáculos Públicos. 6) AE Nº 13128-D-22, Expte. Nº 12970-S-22; caratulado: Secretario de Gobierno - e/Proyecto de Ordenanza.- “Las Malvinas son Argentinas” HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN RAFAEL - MENDOZA Acta Nº 1859 4 de 4 a. Dictamen de la Comisión de Turismo, Cultura y Espectáculos Públicos. 7) AE Nº 13133-D-22, Expte. Nº 12201-C-22; caratulado: Cooperativa Rural de Servicios Públicos Sociales Asistencia y Consumo Goudge Ltda. s/Pago de Factura $ 47.084,69.- a. Dictamen de la Comisión de Legislación. 8) AE Nº 13134-D-22, Expte. Nº 12377-M-22; caratulado: MORENO, Rubén Alberto s/Renuncia y Liquidación Final.- a. Dictamen de la Comisión de Legislación. 9) Acto de arriar la Bandera Argentina y la Bandera de la Provincia de Mendoza.

PROYECTO DE DECLARACIÓN PRESENTADO POR LOS SRES. CONCEJALES QUE INTEGRAN EL “FRENTE DE TODOS”, NESTOR OJEDA, PAMELA TORRES, PAULO CAMPI, SAMUEL BARCUDI, MARIANA ABRAHAM, NADIR YASUFF Y ANDREA MATTACOTA.

VISTO: La necesidad, de una demarcación Horizontal sobre la avenida Estanislao Salas la cual demarque el límite de circulación de ambas manos, así como también la necesidad de la demarcación de la senda peatonal en las intersecciones de las calles que limitan en ella. CONSIDERANDO: Que, al ser una de la principal arteria por la cual se ingresa al distrito de Cuadro Nacional y teniendo en cuenta el trabajo realizado por la Municipalidad de San Rafael, es que se ve la necesidad, de una demarcación horizontal de la Avenida Estanislao Salas.- Que, al colocarse la carpeta asfáltica sobre esta, y la nueva ciclovía construida al costado de la Avenida Salas, entre la rotonda de la copa y calle Rivadavia. Obra muy importante, pues los “Las Malvinas son argentinas” HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN RAFAEL - MENDOZA - BLOQUE FRENTE DE TODOS ciclistas y peatones que transitan por la zona tienen mayor seguridad, sin necesidad de utilizar la arteria para vehículos de mayor porte.- Que, a lo largo de la nueva ciclovía, el Municipio colocó luces led, las que se suman a la de la avenida que fue ensanchada y asfaltada, como parte de las obras de renovación del acceso este, una de las principales vías de acceso a Cuadro Nacional y que conecta ese distrito con la Ciudad, además de la ruta nacional 146. Que, a pesar de que la traza no corresponde al ejido municipal (es de jurisdicción de Vialidad Provincial), su pésimo estado y la alta transitabilidad de vehículos, generaron que el Intendente Emir Félix resuelva la intervención por parte del municipio. Se trata de 1,8 kilómetros de extensión que se ha convertido en un corredor urbano más que importante, por donde – a diario – circulan decenas de autos, camiones y colectivos.- Que, es por todo esto, que se ve la necesidad de la demarcación horizontal de la Avenida, aplicando también la señal horizontal, del paso de transeúnte en las intersecciones, con las calles: Bernardo Rasquin, Las Arabias, Belgrano, Lavalle y Rivadavia. Lo que con ello se aseguraría la importancia de la vida de los que accedan por ella. Por lo expuesto, solicitamos al Honorable Cuerpo, dictar sanción favorable al siguiente proyecto.- “Las Malvinas son argentinas” HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN RAFAEL - MENDOZA - BLOQUE FRENTE DE TODOS DECLARACION Nº:….. ARTÍCULO Nº1: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN RAFAEL vería con agrado que la Dirección de Vialidad Provincial, tenga a bien, realizar la demarcación horizontal, sobre la calle Estanislao Salas, la cuales demarcarían no solo las direcciones de ambas manos de circulación por esta arteria sino que también el paso peatonal de esta, las cuales se aplicarían sobre las calles que derivan en ella como ser: Bernardino Rivadavia, Las arabias, Belgrano, Lavalle y Rivadavia. Calles que son utilizadas por los vecinos del distrito, para acceder a la parada del transporte público, los cuales circulan por esta calle. ARTICULO Nº2: POR PRESIDENCIA de este Honorable Concejo Deliberante, dispóngase la comunicación del contenido de la presente a la Dirección de Vialidad Provincial a sus efectos. – ARTICULO Nº 3: DE FORMA.

PROYECTO DE DECLARACION PRESENTADO POR LOS SRES. CONCEJALES QUE INTEGRAN EL “FRENTE DE TODOS”, NESTOR OJEDA, PAMELA TORRES, PAULO CAMPI, SAMUEL BARCUDI, MARIANA ABRAHAM, NADIR YASUFF Y ANDREA MATTACOTA.- VISTO: La necesidad, de una limpieza de la maleza que ha crecido entre el canal Salas y la nueva ciclovía, que se encuentran a un costado de la Avenida Estanislao Salas, del distrito de Cuadro Nacional. Ya que es una de las principales arterias por la cual, se ingresa al mencionado distrito. CONSIDERANDO: Que, al ser una de la principal arteria por la cual se ingresa al distrito de Cuadro Nacional y teniendo en cuenta el trabajo realizado por la Municipalidad de San Rafael, es que se ve la necesidad, de una demarcación horizontal de la Avenida Estanislao Salas.- Que, al colocarse la carpeta asfáltica sobre esta, y la nueva ciclovía construida al costado de la Avenida Salas, entre la rotonda de la copa y calle Rivadavia. Obra muy importante, pues los “Las Malvinas son argentinas” HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN RAFAEL - MENDOZA - BLOQUE FRENTE DE TODOS ciclistas y peatones que transitan por la zona tienen mayor seguridad, sin necesidad de utilizar la arteria para vehículos de mayor porte.- Que, a lo largo de la nueva ciclovía, el Municipio colocó luces led, las que se suman a la de la avenida que fue ensanchada y asfaltada, como parte de las obras de renovación del acceso este, una de las principales vías de acceso a Cuadro Nacional y que conecta ese distrito con la Ciudad, además de la ruta nacional 146. Que, a pesar de que la traza no corresponde al ejido municipal (es de jurisdicción de Vialidad Provincial), su pésimo estado y la alta transitabilidad de vehículos, generaron que el Intendente Emir Félix resuelva la intervención por parte del municipio. Se trata de 1,8 kilómetros de extensión que se ha convertido en un corredor urbano más que importante, por donde – a diario – circulan decenas de autos, camiones y colectivos.- Que, es por todo esto, que se ve la necesidad de la limpieza y erradicación de la maleza que hay al costado de esta Avenida, siendo esto realizado ayudaría a la seguridad de los transeúntes que utilizan la ciclovía.- Por lo expuesto, solicitamos al Honorable Cuerpo, dictar sanción favorable al siguiente proyecto.- “Las Malvinas son argentinas” HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN RAFAEL - MENDOZA - BLOQUE FRENTE DE TODOS DECLARACIÓN Nº:….. ARTÍCULO Nº1: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN RAFAEL vería con agrado que el Departamento General de Irrigación San Rafael, tenga a bien, realizar la erradicación y limpieza de la maleza encontrada, entre el canal Salas y la nueva Ciclovía , sobre calle Estanislao Salas, siendo esta maleza propicia para aquellos que hacen uso de estas en horas nocturna provocando inseguridad corriendo el riesgo ,mujeres , niños y adolescentes que usan este medio para salir a realizar deportes, o concurrir a los establecimientos escolares. ARTICULO Nº2: POR PRESIDENCIA de este Honorable Concejo Deliberante, dispóngase la comunicación del contenido de la presente al Departamento General de Irrigación San Rafael a sus efectos. – ARTICULO Nº 3: DE FORMA.

PROYECTO DE ORDENANZA PRESENTADO POR LOS CONCEJALES QUE INTEGRAN EL BLOQUE UNION CIVICA RADICAL - FRENTE CAMBIA MENDOZA-, FRANCISCO MONDOTTE, CLARISA BARCHIESI, PABLO ZAPATA, ROMINA GIRAUDO Y LEONARDO YAPUR. FUNDAMENTOS La zona noroeste de la Ciudad de San Rafael es probablemente la de mayor desarrollo relativo en materia urbana durante los últimos años. Este proceso, que implicó un significativo crecimiento de construcciones residenciales, se vio complementada en los últimos veinticinco años con el crecimiento comercial y gastronómico de la zona, que explica un aumento relevante de la circulación vehicular en las calles de los barrios que la componen. Como un tercer factor a contemplar, el crecimiento del tránsito de vehículos en las calles del noroeste se relaciona también con el crecimiento de emprendimientos urbanos en el distrito de Las Paredes. Quienes se afincan en el distrito en cuestión, utilizan las calles del noroeste para poder acceder al centro de la Ciudad. Este relevante desarrollo urbano de la zona requiere el necesario complemento de la infraestructura pública para permitir que el tránsito se pueda ordenar de manera que las alternativas sean seguras en materia vial permitiendo fluidez en los trayectos. En este sentido, es de destacar que se han realizado obras significativas, tal es el caso de la apertura de la Avenida Granaderos hasta su intersección con Guillermo Rawson o años atrás, la mejora relativa al tramo de Bernardino Rivadavia en esta porción de la Ciudad. No obstante esto han quedado tramos de calles en estado natural, sin asfalto u hormigón en la zona, tal es el caso de las cuadras de Manuel Belgrano y Valentín Alsina entre sus intersecciones con la Avenida Gerónimo Espejo y Bernardo de Monteagudo. Vecinos de estas cuadras manifestaron en una reunión convocada por ellos mismos en la plaza de Los Pioneros la necesidad de incorporar estos dos tramos de calle en el Plan municipal de asfalto. Al respecto, los mismos frentistas manifestaron haber realizado diversas gestiones formales y oficiosas ante autoridades de este municipio sin haber tenido a este momento, respuesta formal y favorable al pedido. Es por los motivos expuestos y considerando que la obra solicitada es de bajo costo presupuestario, adicionado en este aspecto que los vecinos están dispuestos a afrontar cada uno la parte del costo que les corresponde de la misma, que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de: “Las Malvinas son argentinas” HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN RAFAEL – MENDOZA ORDENANZA Nº Art. 1º: El Departamento Ejecutivo Municipal a través de la Secretaría de Ambiente, Obras y Servicios Públicos incluirá en el Plan Municipal de Asfalto el extendido de capa asfáltica sobre: - calle Manuel Belgrano en el tramo comprendido por sus intersecciones con Bernardo de Monteagudo y Gerónimo Espejo. - calle Valentín Alsina en el tramo comprendido por sus intersecciones con Bernardo de Monteagudo y Gerónimo Espejo. Art. 2º: El gasto que demande la presente Ordenanza será afectada a la Secretaría de Ambiente, Obras y Servicios Públicos del presupuesto en vigencia.- Art. 3º: De forma.

PROYECTO DE ORDENANZA PRESENTADO POR LOS CONCEJALES QUE INTEGRAN EL BLOQUE UNION CIVICA RADICAL - FRENTE CAMBIA MENDOZA-, FRANCISCO MONDOTTE, CLARISA BARCHIESI, PABLO ZAPATA, ROMINA GIRAUDO Y LEONARDO YAPUR. FUNDAMENTOS La avenida General Espejo se constituye como una de las arterias más relevantes de la zona noroeste de la Ciudad. Este desarrollo se vincula en primer término al crecimiento residencial en una zona que se destaca por el establecimiento de viviendas unifamiliares desde la construcción de los primeros barrios en la década de los años ’70 del siglo XX y en segundo lugar por el significativo desarrollo comercial gastronómico de la zona oeste de la Ciudad concretamente, a lo largo de la Avenida Hipólito Yrigoyen. En tal sentido, la Avenida Espejo, debido a los factores señalados y sumados a estos la apertura de calles en el oeste de la Ciudad, ha visto un crecimiento significativo del tránsito vehicular que resulta particularmente intenso en horario vespertino y durante los fines de semana. El desarrollo demográfico y urbanístico de la zona requiere adicionalmente un necesario acompañamiento de la inversión pública urbana a los efectos de extender servicios y facilitar la circulación y condiciones de calidad de vida de quienes moran en las viviendas próximas y quienes transitan esta avenida. Sin negar y por el contrario ponderando el proceso de inversión pública que experimenta San Rafael, es necesario destacar que esta zona en concreto ha sido postergada de manera notable en dos aspectos centrales. El primero, la debida construcción y mantenimiento de la Plaza de los Pioneros (Ordenanza 6738/2001) ubicada en el cuadrante formada por la citada Avenida Espejo y las calles Manuel Belgrano, Valentín Alsina y Bernardo de Monteagudo, que fue normada y ordenada por este Concejo Deliberante hace casi diez años a través de la Ordenanza N° 11.000, que establece explícita y taxativamente la disposición de luminarias con cableado subterráneo, bancos de descanso, juegos infantiles y caminos consolidados en el predio. Vale resaltar respecto a este punto que pueden hallarse en el Digesto Municipal y en la mesa de entradas de la Intendencia Municipal, decenas de notas de vecinos solicitando la ejecución de una obra prometida en diversas oportunidades a lo largo de los años. El último de estos recursos es un proyecto ingresado en este Concejo Deliberante por los vecinos Lucas Valentín Vavalá y Franco Mariotti en utilización del artículo 100 bis del Reglamento Interno de este Concejo, apartado que regula las iniciativas de ciudadanos. El segundo, el aún pendiente cambio de la iluminación pública de esta Avenida de lámparas de sodio a luces con tecnología LED (diodo emisor de luz), contemplando no sólo el beneficio ambiental que supone el menor consumo de energía sino también el “Las Malvinas son argentinas” HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN RAFAEL – MENDOZA menor costo de mantenimiento en virtud de la durabilidad de los equipos y la significativa mejora en las prestaciones con un mayor alcance en la iluminación. Es este aspecto el que se aborda el presente proyecto en un todo de acuerdo a lo normado por la Ley Provincial N° 1.079 Orgánica de Municipalidades y en ejercicio de las facultades correspondientes a los representantes en este órgano Deliberativo. Un rápido análisis del tejido urbano de San Rafael permite notar que son una reducida cantidad de avenidas las que aún no han experimentado la reconversión de sus luminarias a tecnología LED. Ninguna de ellas cuenta con la relevancia estratégica en la zona noroeste de San Rafael que sí tiene la citada Avenida General Espejo, fundamental tal como se citó en párrafos anteriores tanto para el ordenamiento residencial de San Rafael, la vinculación de la Avenida Hipólito Yrigoyen con los barrios ubicados al norte de la Ciudad y el desarrollo gastronómico, comercial y turístico de la zona del Boulevard de la Avenida Hipólito Yrigoyen y la rotonda César Robles. Finalmente, y a modo de completar la argumentación que sustenta esta propuesta corresponde contextualizarla en el marco de la creciente conflictividad en materia de seguridad ciudadana que experimenta nuestro Departamento y que ha sido objeto de distintos proyectos por parte de este Concejal. La correcta iluminación y la disposición criteriosa de los equipos de alumbrado público son un aporte sustancial a la seguridad ciudadana que debe ser prioritario para el Estado Municipal, en este caso para mejorar la seguridad de los vecinos que moran o transitan por la Avenida General Espejo. A partir de este último aspecto, es que se solicita de manera adicional la colocación de tres equipos de alumbrado público a la vera de la calle Bernardo de Monteagudo en el trayecto comprendido por sus intersecciones con Manuel Belgrano y Valentín Alsina. Esta cuadra, lindante con el predio correspondiente a la citada plaza de Los Pioneros no cuenta con alumbrado público, situación esta que no sólo genera condiciones de inseguridad ciudadana per se, sino que se potencia con las condiciones de cierta desatención en que se encuentra la plaza completando un cuadro preocupante para los vecinos de la zona. Es por los motivos expuestos y con la convicción de que es no sólo facultad de este Concejo determinar prioridades en materia de inversión pública sino también una obligación establecer parámetros y criterios que con argumentación sólida y atendible direccionen la misma, que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de: ORDENANZA N°…. Artículo 1º.- El Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la Secretaría de Ambiente, Obras y Servicios Públicos, procederá a la permuta a equipos con tecnología LED (diodo emisor de luz) de las estructuras de alumbrado público ubicadas a lo largo de la Avenida General Gerónimo Espejo entre sus intersecciones con la calle General Wenceslao Paunero y la Avenida Hipólito Yrigoyen de Ciudad. “Las Malvinas son argentinas” HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN RAFAEL – MENDOZA Artículo 2°.- El Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la Secretaría de Ambiente, Obras y Servicios Públicos, dispondrá tres equipos de alumbrado público en la extensión de la calle Bernardo de Monteagudo en el tramo comprendido por sus intersecciones con las calles Manuel Belgrano y Valentín Alsina de Ciudad. Artículo 3º.- El gasto que demande la presente Ordenanza será con cargo al Presupuesto de Gastos vigente. Artículo 4º.- De forma.

PROYECTO DE DECRETO PRESENTADO POR LOS CONCEJALES QUE INTEGRAN EL BLOQUE UNION CIVICA RADICAL - FRENTE CAMBIA MENDOZA-, FRANCISCO MONDOTTE, CLARISA BARCHIESI, PABLO ZAPATA, ROMINA GIRAUDO Y LEONARDO YAPUR. FUNDAMENTOS. Con fecha veintidós de octubre de dos mil doce se sancionó en este Concejo Deliberante la Ordenanza N° 11.000. La misma, próxima a cumplir diez años desde su promulgación, no ha sido debidamente aplicada y cumplida por el Departamento Ejecutivo Municipal. Vale destacar al respecto, que el incumplimiento de una Ordenanza dictada por el cuerpo deliberativo importa una violación de lo dispuesto por el artículo 88° de la Ley N° 1.079 Orgánica de Municipalidades el cual reza textualmente: “Art. 88 - Las ordenanzas tienen carácter imperativo y obligan a todo vecino o residente en el departamento o distrito municipal para que hayan sido dictadas” En este aspecto, y tras haber mantenido un encuentro presencial con vecinos que habitan en las inmediaciones de la plaza de Los Pioneros, es que se solicita a través de la presente pieza legal el cumplimiento de lo dispuesto por la citada Ordenanza. A través de la misma se dispuso que, en el predio denominado plaza de Los Pioneros y ubicado en el cuadrante compuesto por la Avenida Gerónimo Espejo y las calles Manuel Belgrano, Valentín Alsina y Bernardo de Monteagudo, se realicen obras básicas a los efectos de que la misma quede en condiciones de uso por parte de los vecinos de la zona. En tal sentido y de manera expresa, el artículo 1° de la Ordenanza se refiere a la construcción de los caminos, disposición de bancos de descanso, colocación de juegos infantiles e instalación de alumbrado público con cableado subterráneo. Es por estos motivos, y por entender que la iniciativa nominada como Ordenanza N° 11.000 conserva el valor social que en 2012 motivó la sanción de la misma que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de: DECRETO Nº… Artículo 1°- EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL dispondrá el cumplimiento efectivo de la Ordenanza Nº 11.000, que establece: Artículo 1º.- AUTORIZAR al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar, a través de la Secretaría de Ambiente, Obras y Servicios Públicos, la construcción “Las Malvinas son argentinas” HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN RAFAEL – MENDOZA de la infraestructura correspondiente, entre ellas iluminación con cableado subterráneo, construcción de asientos, juegos infantiles y pasillos circulantes de la Plaza de Los Pioneros, ubicada en Av. Espejo entre calles Belgrano y Alsina, de esta Ciudad.- Artículo 2º.- EL Departamento Ejecutivo Municipal deberá prever en la Plaza de Los Pioneros, la construcción y colocación de un mástil para que la Bandera Argentina ondee a diario, inclusive ante la realización de cualquier eventual acto público.- Artículo 3º.- LOS GASTOS que demande el cumplimiento de la presente Ordenanza serán imputados al Presupuesto de Gastos vigente.- Artículo 4º.- CÚMPLASE, comuníquese al Departamento Ejecutivo, publíquese, dése al registro de Ordenanzas y al Digesto Municipal.- Artículo 2° - Los gastos que demande el cumplimiento de la ordenanza N° 11.000 serán incorporados para su imputación en el presupuesto de gastos correspondiente al año calendario dos mil veintitrés. Artículo 3° - De forma.

BLOQUE UNIÓN CÍVICA RADICAL - FRENTE CAMBIA MENDOZA PROYECTO DE ORDENANZA PRESENTADO POR LOS CONCEJALES: ROMINA GIRAUDO, PABLO ZAPATA, CLARISA BARCHIESI, FRANCISCO MONDOTTE Y LEONARDO YAPUR, INTEGRANTES DEL BLOQUE UNIÓN CÍVICA RADICAL - FRENTE CAMBIA MENDOZA. VISTO La fuerte crisis que estamos atravesando, es necesario y urgente trabajar en la creación e implementación de herramientas locales que tengan por objetivo apoyar y acompañar al sector privado en su proceso de recuperación productiva y económica. CONSIDERANDO Que, desde el año 2020, a raíz de la pandemia COVID 19, Argentina se enfrenta a una de las peores crisis de la que se tenga constancia y a la mayor contracción económica del mundo, situaciones que han profundizado las brechas estructurales e institucionales de nuestro país. Que, la pandemia produjo un gran daño en la economía a nivel mundial. La Organización Internacional del Trabajo estima que aproximadamente la mitad de los trabajadores a nivel mundial está en peligro de perder sus medios de subsistencia. Que, la falta de medidas y un plan económico estratégico a nivel nacional, han profundizado la grave crisis social y económica que atraviesa nuestro país. Que nuestro departamento no es ajeno a esta situación, la crisis ha afectado gravemente la cadena productiva local y el mercado laboral. La cantidad considerable de empresas que han cerrado y cierran, la cantidad de empleos que se han perdido y se pierden, aumenta de manera desmedida día a día. Que,el estado, en todos sus niveles y dentro de sus posibilidades, debe promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos. La manera de cumplirlo es aumentar la productividad económica a través de la diversificación, la modernización y la innovación. “Las Malvinas son argentinas” BLOQUE UNIÓN CÍVICA RADICAL - FRENTE CAMBIA MENDOZA Que, es urgente y obligatorio, desarrollar y poner en marcha un plan de desarrollo económico local para acompañar al sector privado en su proceso de recuperación. Que, los tiempos que corren exigen un cambio de paradigma en la función municipal. Los municipios deben pensar más allá de las tareas tradicionales de barrido, alumbrado y limpieza y abarcar un plan de metas que incluya el desarrollo económico local. Que, si bien la crisis económica atraviesa a todos los vecinos, existen diversos sectores que se encuentran afectados en mayor medida, como lo son los rubros de la construcción, la industria, el comercio, la agricultura, los servicios y la producción primaria, entre otros. Que, los requisitos para solicitar créditos en el sector privado (Bancos y entidades financieras) excluyen, en alguna medida, a una importante franja compuesta por pequeños y medianos emprendedores, dado la gran cantidad de requisitos que se les exige. Que, en pos de bregar por la igualdad de oportunidades en el acceso a diferentes créditos para los distintos sectores que componen la parte privada del Departamento, y teniendo especial consideración en el impacto positivo, las ventajas y la gran ayuda que significó el préstamo otorgado a La Pulpera y más aún si atendemos a la tasa de interés aplicada (2%), que implica un gran beneficio y propicia el desarrollo de dicha actividad. Por todo lo expuesto precedentemente es que ponemos en consideración el presente proyecto; ORDENANZA Nº_______ Artículo N°1: Créese en el ámbito del Departamento de San Rafael el “Programa de CREDITOS SAN RAFAEL EN MARCHA”, el que se regirá por la presente Ordenanza y por el Reglamento que en consecuencia establezca el DEM. “Las Malvinas son argentinas” BLOQUE UNIÓN CÍVICA RADICAL - FRENTE CAMBIA MENDOZA Artículo N°2: Objeto. Aporte de recursos monetarios para el desarrollo, acompañamiento y fortalecimiento del sector privado sanrafaelino. Artículo N°3: Fondos. Los fondos del presente Programa se constituirán con un aporte único, que el DEM incluirá en la partida presupuestaria correspondiente. Dicho fondo podrá ser ampliado en el futuro con los recursos procedentes de los ingresos obtenidos del recupero del Programa. Artículo N°4. Destino del crédito. Podrá utilizarse para solventar gastos del capital de trabajo y/o inversiones en activos fijos nuevos. Artículo N°5. Destinatarios Personas físicas y jurídicas, que desarrollen su emprendimiento en el departamento de San Rafael y cuyo domicilio esté constituido en el mismo. Pueden tener un negocio funcionando o apertura de un nuevo emprendimiento (nuevo comercio o servicio). Deberán tener las inscripciones impositivas correspondientes (AFIP y ATM) y una cuenta bancaria (en caso que decida recibir los fondos). Quedan comprendidos comerciantes, pymes, profesionales, productores agrícolas. Artículo N°6. Monto destinado a la operatoria. El monto destinado a la operatoria asciende a la suma de cien millones CIEN MILLONES ($100.000.000,00). Artículo N°7: Monto de Financiamiento: Los postulantes podrán acceder a un crédito en pesos de hasta setecientos MIL ($700.000,00). Artículo N°8: Intereses: La tasa de interés del crédito será equivalente al DOS por ciento (2%) mensual Artículo N°9: Desembolso: Los fondos serán desembolsados al solicitante del financiamiento en PESOS ARGENTINOS en un (1) solo desembolso. Artículo N°10: Plazos: El plazo de devolución de los préstamos será de 12 meses. en un plazo Artículo N°11: Garantías: La autoridad de aplicación exigirá un garante con bono de sueldo con 6 meses de antigüedad. El 30% del sueldo neto deberá cubrir la cuota del préstamo. Artículo N°12: Autoridad de Aplicación: Será autoridad de aplicación la Secretaria de Hacienda responsable de coordinar y dar seguimiento a todas las actuaciones necesarias para la implementación del Programa. “Las Malvinas son argentinas” BLOQUE UNIÓN CÍVICA RADICAL - FRENTE CAMBIA MENDOZA Artículo 13 Los recursos que demande la ejecución de la presente ordenanza serán devengadas del Cálculo de Recursos y Presupuesto de la Municipalidad de San Rafael vigente al momento de la sanción. Artículo Nº14: De forma.

PROYECTO DE DECLARACIÓN PRESENTADO POR LAS Y LOS CONCEJALES ANDREA MATTACOTA, PAMELA TORRES, MARIANA ABRAHAM, NADIR YASUF, PAULO CAMPI, SAMUEL BARCUDI Y NÉSTOR OJEDA DEL BLOQUE FRENTE DE TODOS - PJ. FUNDAMENTACIÓN Que las decisiones tomadas en forma unilateral por parte del Poder Ejecutivo Provincial, mediante el uso y abuso de decretos, no contribuyen a la democracia de la Provincia y del País. Que todo el personal docente y no docente que desarrollan actividades relacionadas con la educación deben ser remuneradas dignamente, ya que el efectivo acceso a la educación se vincula con las condiciones de sus trabajadores y trabajadoras. Que las políticas salariales implementadas por el gobierno de la Provincia de Mendoza mediante items y decretazos tienen como único objetivo el disciplinamiento; no el pretendido discurso de garantizar el derecho de garantizar la educación. Que resulta indispensable instar al Gobierno Provincial a la voluntad de apertura de nuevos canales de diálogo y la apertura de la paritaria. Que a lo largo de nuestra historia los gremios y sindicatos de trabajadoras y trabajadores de la educación lograron defender democráticamente la gratuidad y la calidad educativa. Que es por todo lo expresado es que solicito al Honorable Concejo Deliberante de sanción favorable al presente proyecto de … DECLARACIÓN N° Art. 1°: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN RAFAEL vería con agrado que el Gobernador de la Provincia de Mendoza, Rodolfo Suárez, retome los canales de diálogo para una efectiva paritaria docente. “Las Malvinas son argentinas” HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN RAFAEL – MENDOZA _________________________________________________________________________________ ART. 2º: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN RAFAEL manifiesta su repudio al decreto n°1.293/2022 establecido por el Gobierno Provincial. Art. 3°: POR presidencia del honorable concejo deliberante, remítase copia de la presente declaración, junto a sus fundamentos, al poder ejecutivo provincial. Art. 4º: DE FORMA.

PROYECTO DE DECLARACION PRESENTADO POR LOS SRES. CONCEJALES QUE INTEGRAN EL BLOQUE “FRENTE DE TODOS”, PAMELA TORRES, PAULO CAMPI, NESTOR OJEDA, SAMUEL BARCUDI, MARIANA ABRAHAM, ANDREA MATACOTTA, NADIR YASUFF. VISTO: El artículo 97 y 98 y siguientes del Reglamento Interno del Honorable Concejo Deliberante; Que en el departamento de San Rafael el incremento del parque automotor representa un desafío desde el punto de vista de la educación y el ordenamiento vial a fin de reducir la siniestralidad vehicular. CONSIDERANDO: Que la Av. Los Sauces constituye una importante arteria que comunica los sectores Oeste y Este de la ciudad de San rafael. Que la Av. 9 de Julio es una importante arteria que comunica el sector Norte y Sur de la ciudad de San rafael. Que en la intersección de las avenidas Los Sauces y 9 de Julio se registran siniestros viales producto de la elevada frecuencia de tránsito. “Las Malvinas son argentinas” Que en la intersección de las mencionadas arterias es necesario contar con unequipo semafórico a fin de evitar la ocurrencia de accidentes. Por lo expuesto precedentemente es que se solicita al Honorable Cuerpo dar sanción favorable al siguiente proyecto de: DECLARACION Nº… ARTICULO Nº 1: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN RAFAEL vería con agrado que la Dirección de Transporte, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos del Gobierno de la Provincia de Mendoza, instrumente de manera urgente los medios necesarios a fin de instalar un equipo semafórico de cuatro tiempos en la intersección de Av. Los Sauces y Av. 9 de Julio en la Ciudad de San Rafael. ARTICULO Nº 2: Por Presidencia del Honorable Concejo Deliberante NOTIFIQUESE al Señor Gobernador de la Provincia de Mendoza, Dr. Rodolfo Suarez; al Secretario de Servicios Públicos, Dr. Natalio Mema; y al Director de Transporte, Ing. Luis Borrego, de la presente pieza legal a sus efectos. ARTICULO Nº 3: DE FORMA.

PROYECTO DE ORDENANZA PRESENTADO POR LOS CONCEJALES: LEONARDO YAPUR, CLARISA BARCHIESI, ROMINA GIRAUDO, FRANCISCO MONDOTTE Y PABLO ZAPATA, INTEGRANTES DEL BLOQUE UNIÓN CÍVICA RADICAL - FRENTE CAMBIA MENDOZA. VISTO Que el uso de combustible en el municipio debe ser controlado y CONSIDERANDO Que la Municipalidad de San Rafael, según consta en el presupuesto anual para el año 2022 tiene proyectado erogar la suma de $538.612.000 en bienes de consumo. Que en la actualidad el Municipio adquiere combustible básicamente de dos maneras: por un lado a granel, a través de licitaciones a partir de lo cual se compra a diversos proveedores particulares que luego son utilizados por maquinaria y parque automotor. Por otro lado, se realiza también la compra por surtidor, a través del sistema de vales de papel autorizados por la Secretaría de Gobierno y que se destina a las más diversas flotas. Que el Departamento Ejecutivo Municipal debe en los tiempos que corren tomar una verdadera decisión de gobierno y dejar en desuso los tradicionales “vales de combustible” logrando así una mejor gestión y control de los gastos de combustibles, que vale decir son poco transparentes si se mantiene un sistema de vales de papel. Que el actual sistema de cambio de “vales de Combustible” en la estación de servicios no permite un adecuado control de las transacciones ni mucho menos pueden ser exactos los reportes de consumo. “Las Malvinas son argentinas” BLOQUE UNIÓN CÍVICA RADICAL - FRENTE CAMBIA MENDOZA Que en el mercado de combustibles existen desde hace varios años diferentes herramientas de gestión de flotas y combustibles, como puede ser YPF en Ruta que permite que todos los choferes cuenten con la tarjeta “YPF en ruta”, una tarjeta de crédito con un PIN particular, y un saldo que se renueva mensualmente y con ella cargan combustible en cualquier estación de YPF. De esta forma, se reemplaza el 100 % de la compra por surtidor, es decir y valga la redundancia, quedan en desuso los tradicionales “vales”. Que también es conocido y utilizado el sistema de EDENRED. La firma citada explica en su sitio web la forma de funcionar del sistema “Es una plataforma para simplificar la administración y optimizar los gastos de tu flota vehicular – consumos en combustibles, lubricantes, lavado, neumáticos, etc. – que te permite controlar y mejorar el rendimiento y consumo de cada uno de tus vehículos y conductores. Opera por medio de tarjetas inteligentes (con chip) personalizadas por vehículo y con códigos PIN únicos que los conductores utilizan en cada carga o consumo, sin necesidad de manejar dinero en efectivo ni rendir comprobantes de pago, agilizando la carga en combustible y ofreciendo mayor control y seguimiento”. La tarjeta es aceptada en más de 1.000 comercios en todo el país: estaciones de servicio multi bandera, lavaderos, gomerías, talleres mecánicos. Que las plataformas nombradas son algunas de las tantas que hay disponibles, pero poder contar con sistemas como los mencionados, ya sea por medio de tarjetas o control on - line traería grandes ventajas para el municipio ya que podrá tener un mayor control sobre la flota y los gastos de la misma, obtener y producir información sobre los consumos de cada uno de los vehículos, entre otros datos. También una mejor administración, todo consumo quedaría registrado a través de las tarjetas, en un sistema mediante el cual la Municipalidad puede monitorear y saber cuánto, dónde, con qué frecuencia se carga combustible, también quién y con qué vehículo. Así hasta se podría detectar funcionamientos irregulares de la maquinaria o vehículos del parque móvil afectado a la municipalidad. “Las Malvinas son argentinas” BLOQUE UNIÓN CÍVICA RADICAL - FRENTE CAMBIA MENDOZA Que por la falta de transparencia del sistema actual de vales de combustibles y en la búsqueda de mayor eficacia, transparencia, mejor administración y control proponemos el presente proyecto de ordenanza. ORDENANZA Nº______ ARTÍCULO 1º: Autorizar al DEM, a través de la Secretaría de Hacienda para que realice un llamado a Licitación Pública de un sistema de gestión de gastos de combustible para los vehículos del parque automotor municipal y tercerizados, que permita mediante una tarjeta o aplicación, administrar la flota de vehículos de forma on-line, cargar combustible, fijar límites de consumo, llevar reportes de consumo, consultar transacciones de los vehículos afectados o conductores ARTÍCULO 2º: DE FORMA.