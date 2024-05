Jaque estuvo presente en la presentación del programa Conectados por Mendoza Futura en San Rafael

Se trata de un programa llevado adelante desde el año 2021 por el Gobierno de Mendoza a través del Ministerio de Producción.

Este viernes fue presentado en San Rafael el programa Conectados por Mendoza Futura. El programa busca potenciar el desarrollo de habilidades y conocimientos en los jóvenes mendocinos, capacitándolos en programación, robótica, biotecnología, audiovisual, turismo y logística.

La presentación en nuestro departamento se desarrolló en el Centro de Congresos y Exposiciones Alfredo Bufano, escenario que contó con la presencia de diferentes autoridades, entre ellas, el intendente de Malargüe Celso Jaque quien expresó: "Para nosotros es muy importante que los gobiernos tanto nacional, provincial y municipal nos involucremos en la formación de nuestros jóvenes, pendiente a los desafíos que tiene el mundo".

Puso énfasis en que hay que capacitar a los jóvenes, ayudarlos a ser verdaderos emprendedores, a adquirir las habilidades blandas, como por ejemplo la adaptabilidad que los momentos constantes van exigiendo de todos, pero especialmente de los jóvenes, el hecho de tener mayor empatía, ayudarlos a tener la habilidad para comprender la situación que vive un departamento, una provincia y el mundo para ver cómo insertarse en el marco de esas realidades con estos conocimientos.

Indicó que este programa no viene a sustituir a lo que habitualmente se hace en la escuela, sino que es un complemento que permite que nazca de los propios jóvenes que deseen participar en él y que ayuda a ir formando a los emprendedores. "Nosotros hoy en esta aldea global vivimos con jóvenes que son chicos del mundo, que no solo desean viajar, sino que en esto de que la pandemia puso encima mucho más énfasis que fue el home office o trabajar desde un lugar remoto, ya dejó de ser algo que podría suceder y hoy es una realidad y capacitarse en esto es muy importante", dijo.

Por último, dio su agradecimiento al gobierno provincial por permitir que su municipio también participe. "Nosotros vamos a colaborar, porque tenemos que ayudar a que los jóvenes que vayan a participar de nuestro departamento tampoco se sientan en soledad y podamos también ayudarlos a que las cosas que se imaginen hacer las puedan hacer realidad".

Por su parte, el Ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, se mostró gustoso de presentar este programa en San Rafael y en su mensaje a los jóvenes manifestó que no hay que tener miedo al fracaso. Los invitó a emprender incluso dentro de las empresas, ya que aseguró que no solamente los emprendedores son dueños de compañías, sino que también están dentro de las empresas, gobiernos y ministerios. "El espíritu emprendedor es un espíritu que hay que promover porque es alguien que se anima a dar una idea y que no tiene miedo a fracasar. En muchas ideas una siempre prospera", afirmó.

Por último, la estudiante Camila Junco contó como ha sido la evolución en su paso por el programa desde el primer episodio hasta el tercero. Detalló que en el primer episodio les enseñaron las habilidades blandas, crearon juegos, aprendieron sobre programación, entre otras cosas relacionadas con la tecnología. En el segundo episodio crearon juegos, webs, hicieron sub códigos e hicieron exposiciones posteriormente y en el tercer episodio, aprendieron sobre biotecnología que es todo lo que abarca la naturaleza pero también la tecnología.

Camila contó que ella hizo dos veces el curso, ya que en un momento tuvo que dejarlo, por lo que debió comenzar de nuevo y le dio un concejo a los chicos: "Nos conviene a todos por el futuro de nosotros, se nos abren muchísimo las puertas".

La joven expuso que en su experiencia este programa le ha ayudado a interactuar y a expresarse más delante del público. "Yo me llevo muchas cosas, mis compañeros han sido muy buenas personas, son pasos inolvidables que marcan nuestras vidas porque no en cualquier lugar te reciben como te reciben las profes, nuestros compañeros. La verdad a los que están en el primer episodio les digo que no abandonen, tienen que seguir al frente", aconsejó.