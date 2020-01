Unas fiestas sin heridos por pirotecnia ni accidentes viales en Alvear

En las pasadas fiestas de fin de año no se registraron accidentes de tránsito y ni heridos por pirotecnia, esto se debe a las campañas de concientización y la colaboración de toda la sociedad.

Está demostrado que los controles y campañas de prevención funcionan en nuestro Departamento, se recibió el 2020 sin el estruendo de la pirotecnia que tanto daña a las personas con trastornos como TEA y también a los animales.

Las tareas de concientización se intensifican, desde hace algunas semanas se recorren comercios y se realizan intervenciones en las calles del departamento entregando folletería e informando acerca de los horarios de cierre, venta de bebidas alcohólicas y las graves consecuencias de conducir bajo los efectos del alcohol, “estas campañas son las que largan los resultados positivos a la hora de hacer balances y son muchos los actores que participan la Agrupación Todos Somos Parte, Policía Vial, Policía de Mendoza, Bomberos, HCD, Diversión Nocturna, Área Departamental de Salud, Hospital Enfermeros Argentinos, y diferentes reparticiones de la Municipalidad” explicó Pablo Reyes, Secretario de Desarrollo Humano.

“Nuestra tarea es agradecer a todas las instituciones y a la comunidad que es quien va tomando conciencia, sabemos que las multas son duras, pero han entendido que estamos trabajando para prevenir la vida, la nuestra y la de ellos”, manifestó Gladys Roccasalvo de la Agrupación Todos Somos Parte.

“Estos números significan que los controles y campañas funcionan, estamos más que satisfechos, lo que funciona es poner reglas claras, me tomé el trabajo de ir a una fiesta y vi muy pocos autos, los chicos llegaban con sus padres y luego los iban a buscar, también hablé con grupos de jóvenes y me decían que se organizan, que tomaban todos pero que salían en taxi o los llevaba un padre, hay mucha más conciencia” expresó Rogelio Guerrera, Coordinador Prevención de Adicciones.

Hugo Molina, Director de Inspección dijo: “como veníamos trabajando el tema de pirotecnia ha funcionado muy bien, lamentablemente todavía hay personas que no toman conciencia, pero estamos trabajando en ese tema. Por otro lado trabajamos con diversión nocturna, sabemos que se hizo un acta porque no se respetó el horario de ingreso, pero el de las barras y demás funcionó muy bien. El balance es muy positivo porque no hemos tenido heridos, ni quemados.