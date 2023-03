OSEP suma servicios para personas con discapacidad en Malargüe

La Obra Social de Empleados Públicos y el Centro de Atención Integra2 de Malargüe firmaron un convenio para la atención de afiliados con discapacidad en aquel departamento. El acuerdo permitirá que el Centro Integra2 preste servicios de rehabilitación a los afiliados empadronados y derivados por la Junta de Discapacidad de OSEP.

Los profesionales del Centro Integra2 utilizarán el Sistema Informático de Salud de OSEP (SISAO) para dar fe en tiempo real de todas las atenciones prestadas. Además, la Obra Social supervisará la calidad de la atención brindada a sus afiliados a través de sus auditores en terreno.

Incluye la prohibición de cobro de adicionales, plus o coseguros a los afiliados que se encuentren debidamente empadronados en la Dirección de Discapacidad y de adicionales o plus a los afiliados que no cuentan con su certificado. Las prestaciones de discapacidad se otorgan a través de diferentes modalidades interdisciplinarias que incluyen Estimulación Temprana, Educación Inicial, Educación General Básica, Equipo de inclusión educativa, Rehabilitación Profesional y Formación Laboral, Centro de Día, Centro Educativo Terapéutico, Centro de Rehabilitación para personas con Discapacidad Visual, Auditiva, Síndrome de Down, Esclerosis Múltiple, entre otras y Servicios para personas con Discapacidad en general sin familia y/o hábitat.

Este acuerdo representa un avance sensible para la atención de los afiliados que residen en departamentos alejados del Gran Mendoza, teniendo una escasa oferta asistencial y es resultado de un proyecto trabajado durante mucho tiempo.

La rúbrica estuvo a cargo del doctor Carlos Funes, director General de OSEP y Miguelina Appugliese, titular de la institución prestadora. Además, el encuentro contó con la presencia de los doctores Sergio Benítez, director de Atención a la Salud y Claudio Amadio, subdirector de Rehabilitación y Apoyo Social de la Obra Social.